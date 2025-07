Verão amazônico exige atenção contra dengue, zika e chikungunya, alerta Sespa

Com a chegada do verão amazônico e a diminuição das chuvas, muita gente relaxa nos cuidados contra doenças transmitidas por mosquitos. Mas o alerta segue: o calor intenso, somado às pancadas de chuva no fim do dia, ainda cria o ambiente ideal para a proliferação do Aedes aegypti mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) reforça que a prevenção continua sendo essencial, mesmo em períodos com menos chuvas. Segundo a coordenadora estadual de Entomologia da Sespa, Bárbara Almeida, o risco permanece: “A vigilância deve continuar, principalmente porque as chuvas ainda ocorrem com frequência no fim do dia e à noite”.

Sintomas mais comuns:

Dengue: febre alta, dor no corpo, dor de cabeça e manchas na pele.

Zika: febre baixa, vermelhidão no corpo e olhos avermelhados.

Chikungunya: febre alta e dores fortes nas articulações, que podem durar semanas.

Para quem pretende viajar ou passar dias fora de casa, a recomendação é eliminar qualquer foco de água parada. Também é importante usar repelente e roupas que cubram a pele em áreas de mata ou próximas a rios.

Entre os cuidados diários recomendados estão: manter caixas d’água fechadas, tampar ralos e vasos sanitários, eliminar objetos que acumulem água e manter quintais sempre limpos. A população também pode colaborar permitindo a entrada de agentes de saúde em suas residências.

“Não adianta esperar só pelo poder público. O combate ao mosquito começa dentro de casa e deve ser coletivo”, reforça Bárbara Almeida. Em caso de sintomas como febre, dor no corpo ou mal-estar, a recomendação é procurar imediatamente uma unidade de saúde.

Imagem: Agência Pará