Pérola de fantasia esquecida no streaming: Esta história profundamente comovente conta uma lenda antiga de maneira completamente nova

No campo dos filmes de fantasia, há inúmeras obras encantadoras que são esquecidas muito rápido. Alguns ainda valem a pena assistir.

A fantasia nem sempre precisa ser gigantesca e épica. Nem sempre precisa ser sobre guerras que mudarão o mundo contra criaturas demoníacas. Às vezes a fantasia parece mais silenciosa e pessoal, contada pelos olhos de uma criança que consegue ver a magia do mundo de forma completamente diferente dos adultos. Infelizmente, essas histórias de fantasia silenciosas são facilmente esquecidas.

Elas têm tanto a contar, podem ser tão tocantes e, às vezes, até reinventam com carinho coisas bem conhecidas. É exatamente isso que Meu Monstro de Estimação faz com um dos mitos mais famosos e ainda não refutados do nosso tempo. O filme é uma joia linda e fantástica que você pode assistir atualmente no Prime Video.

Um menino descobre um dos segredos mais antigos da Escócia

Angus (Alex Etel) é um garoto introvertido. Desde que seu pai foi convocado para a Segunda Guerra Mundial e teve que deixá-lo, sua mãe (Emily Watson) e sua irmã para trás, ele encontrou pouca alegria na vida. Até que um dia ele encontra um ovo misterioso na margem de um lago.

Do ovo nasce uma criatura como Angus nunca viu antes: uma mistura de um pequeno dinossauro, um dragão e um cavalo-marinho. Em referência ao seu herói favorito, Angus dá à criatura o nome de Crusoé e a cria secretamente. A amizade deles cresce a cada dia. Mas a cada dia fica mais difícil manter Crusoé escondido.

O segredo corre o risco de ser exposto para sempre quando tropas britânicas são alojadas na propriedade da família de Angus. Eles deveriam defender o estreito perto do lago. Agora só resta uma coisa para Angus fazer: levar Crusoé em segurança e protegê-lo dos soldados famintos por guerra.

Meu Monstro de Estimação é uma bela releitura de um antigo mito

Este filme é um pequeno fenômeno extraordinário que aborda uma lenda antiga e famosa, modernizando-a e preservando seu mito. A história? A lenda do verdadeiro monstro do Lago Ness. Tendo como pano de fundo a Escócia ainda selvagem, conhecemos e amamos nosso monstro.

Ness, também conhecido como Crusoé, é tão fofo quanto depois impressionante. O filme captura perfeitamente o sentimento de admiração diante da magia e de uma criatura incrivelmente antiga e primitiva. Ao mesmo tempo, ele adapta a história para o público do século XXI, acrescentando diversão, humor e uma boa dose de reflexão melancólica.

Meu Monstro de Estimação é uma aventura muitas vezes cômica e cativantemente caótica. Cheio do espírito de descoberta e da leveza de um conto de fadas feito para os olhos das crianças. Mas, ao mesmo tempo, contém a história tocante de uma criança e seu ambiente — pessoas que precisam aprender a conviver com as realidades e perdas de uma guerra que destrói o mundo.

Os medos devem ser superados, as crenças defendidas e a solidariedade protegida. Uma história tão antiga quanto a humanidade e tão antiga quanto o Lago Ness — e ainda relevante hoje. Se você quiser se encantar com o dragão aquático e Angus, atualmente você pode fazer isso por meio de compra ou aluguel no Prime Video.

Reprodução Adoro Cinema –Iris Dias