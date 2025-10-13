segunda-feira, outubro 13, 2025
Pará realiza primeira exportação de carne bovina com rastreabilidade individual

O Pará deu um passo significativo na modernização do setor agropecuário ao realizar sua primeira exportação de carne bovina com rastreabilidade individual. A remessa, com 108 toneladas de carne, partiu do município de Xinguara, conhecido como a “capital do boi gordo”, com destino à China. Esta exportação é um marco para o estado, que possui o segundo maior rebanho do país, com 26 milhões de cabeças de gado.

A carne exportada foi produzida com o Sistema de Rastreabilidade Bovina Individual do Pará (SRBIPA), um programa pioneiro que garante o controle sanitário do rebanho desde o nascimento até o abate. Cada animal recebeu dois brincos de identificação: um amarelo, para leitura visual, e outro azul eletrônico, que permite monitoramento por radiofrequência. Durante 90 dias, o rebanho foi alimentado com silagem, capim e ração, seguindo manejo sustentável em pasto rotacionado intensivo. Esse processo assegura a rastreabilidade completa e fortalece a qualidade e a sustentabilidade em toda a cadeia produtiva da carne.

O lote exportado incluía mais de 350 bovinos machos da raça Nelore, com idades entre 13 e 24 meses, transportados em 22 caminhões para um frigorífico com Serviço de Inspeção Federal (SIF) em Água Azul do Norte. O SIF, órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), fiscaliza e certifica a produção de alimentos de origem animal, garantindo que o cumprimento de todos os padrões sanitários exigidos para consumo interno e exportação.

Esta iniciativa não só abre novos mercados para a carne bovina paraense, mas também posiciona o estado como líder em práticas sustentáveis no setor agropecuário. A rastreabilidade individual permite maior transparência e confiança por parte dos consumidores internacionais, além de contribuir para a preservação ambiental ao promover práticas de manejo responsáveis.

O Governo do Pará, por meio da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), tem investido em tecnologias e programas que visam fortalecer a competitividade do setor agropecuário, alinhando desenvolvimento econômico com sustentabilidade.

Imagem: Agência Pará

