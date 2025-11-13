Em evento do setor produtivo, governador defende a transversalidade da agenda da sustentabilidade

Durante evento na Fiepa, Helder Barbalho ressaltou que as práticas produtivas sustentáveis já estão na consciência de quem produz e de quem consome

Por Denilson Almeida (SECOM)

O governador do Pará, Helder Barbalho, ao lado de autoridades, pesquisadores e empresários do setor produtivo nacional e internacional, participou da abertura da “SB COP Diálogo Empresarial para uma Economia de Baixo Carbono”, promovida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), nesta quarta-feira (12), em Belém. O evento ocorre paralelamente à Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP30) e debate iniciativas de sustentabilidade pela indústria.

“Práticas produtivas sustentáveis devam estar na concepção das atividades econômicas do Brasil e do mundo, partindo da premissa de que isto é a consciência de quem produz e esta é uma exigência de quem consome”, pontuou Helder, durante o discurso de abertura do evento. “É este equilíbrio que permitirá que nós possamos, nas decisões do hoje, garantir o amanhã”, completou.

O chefe do Executivo estadual ressaltou ainda que a realização da COP30 em Belém se soma à criação de um novo paradigma para o Brasil. Isto se fortalece com a SB COP – Sustainable Business COP, que é uma espécie de pacto global lançado pela CNI para a articulação de ações que visam alcançar a Economia de Baixo Carbono, além de apoiar as negociações climáticas da ONU.

“Muitas vezes, se desconectou o setor produtivo da agenda ambiental, desenhando inclusive a lógica de que havia uma contradição. Certamente, esta etapa foi vencida e se compreendeu que a agenda da sustentabilidade deve ir muito além da agenda ambiental. A agenda da sustentabilidade é transversal”, frisou o governador do Pará.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Alex Carvalho, defendeu que é possível alcançar desenvolvimento econômico preservando o meio ambiente. “O setor produtivo tem no seu DNA a sustentabilidade. Os nossos consumidores cobram responsabilidade social. Hoje, responsabilidade social é sustentabilidade. Todos querem ter a sua marca, o seu produto, ligados à agenda sustentável”, disse.

Durante a “SB COP Diálogo Empresarial para uma Economia de Baixo Carbono” serão apresentados projetos de práticas sustentáveis que estão sendo executadas pelo setor industrial em vários países. Para Tennant Reed, diretor de Mudanças do Clima e Energia da Australian Industry Group, as atividades da SB COP já estão tendo impacto no cenário internacional. “Na Austrália existem muitas iniciativas parecidas com a que a CNI está realizando, aqui, no Brasil”, citou.

O deputado federal Rodrigo Rollemberg defendeu a SB COP como um dos caminhos para a agenda sustentável e aproveitou o evento para cumprimentar o governador Helder Barbalho pelo trabalho desenvolvido para a realização da Conferência do Clima. “A COP30 está funcionando muito bem. Parabéns pelo serviço prestado ao Brasil com a realização da conferência no Pará e por apresentar a Amazônia para o mundo”, destacou.



Foto: Marco Santos / Ag. Pará