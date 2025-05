Enem 2025: ChatGPT sugere 10 temas que podem cair na redação

Mudanças climáticas e envelhecimento da população aparecem na lista

O tema de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) gera expectativa em que vai prestar as provas. Ao longo do ano de preparação, é comum que os vestibulandos exercitem a escrita sobre temas variados, com o intuito de ampliar as referências sobre o assunto.

A CNN pediu ao ChatGPT que fizesse uma lista com os 10 temas que considera mais cotados para a redação deste ano.

Enchentes, secas e ondas de calor afetaram diferentes partes do Brasil e do mundo nos últimos anos. Em novembro, Belém (PA) vai receber a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). O evento contará com a presença de líderes, cientistas, ONGs e representantes da sociedade civil que vão discutir ações contra o aquecimento global e as mudanças climáticas.

Impactos da inteligência artificial na vida cotidiana

A popularização da IA levanta questões sobre ética e privacidade. No mercado de trabalho, quase 40% dos empregos no mundo podem ser afetados. A tendência provavelmente aprofundará a desigualdade, aponta o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Desafios da gestão de resíduos sólidos urbanos no Brasil

Cidades brasileiras enfrentam problemas com o lixo: falta de coleta seletiva, lixões irregulares e baixa conscientização ambiental. Um estudo realizado pela consultoria internacional S2F Partners apontou que a má gestão de resíduos sólidos poderá custar ao Brasil R$ 130 bilhões em 2050.

Analfabetismo no Brasil

Apesar dos avanços tecnológicos, o Brasil ainda enfrenta desafios na erradicação do analfabetismo. Segundo uma pesquisa do Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf), 34% da população branca entre 15 e 64 anos é analfabeta. O percentual pula para 63% quando considerados os pretos e pardos.

Ecoansiedade: o impacto das mudanças climáticas na saúde mental dos jovens

“Ecoansiedade” é definido pela Associação Americana de Psicologia como “medo crônico da catástrofe ambiental“. Pacientes já utilizam o termo ao se referirem às angústias em decorrência das mudanças climáticas.

Evasão escolar e negação do direito à educação

O levantamento “Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira 2024″, divulgado pelo IBGE, apontou que mais de 9 milhões de jovens, entre 15 a 29 anos de idade, deixaram de estudar antes de concluir a educação básica.

Desafios no combate aos distúrbios alimentares no Brasil

Desequilíbrios emocionais, dietas restritivas e a pressão social têm contribuído para o aumento de distúrbios alimentares. O transtorno pode levar à obesidade, além de desencadear doenças físicas e mentais.

O envelhecimento da população brasileira e seus impactos

Segundo uma projeção do IBGE, o Brasil pode ter 75,3 milhões de pessoas idosos em 2070 — ou 37,8% do total da população. O país passa por uma inversão na pirâmide etária, em que a população jovem está diminuindo em relação à idosa.

Desafios da inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho brasileiro

A pesquisa “Neurodiversidade no Mercado de Trabalho”, realizada pela Consultoria Maya em parceria com a Universidade Corporativa Korú e apoio da startup Tismoo܂me e do Órbi Conecta, destacou que quase metade dos 12 mil entrevistados nunca trabalhou diretamente com pessoas neurodivergentes.

Uso excessivo de telas e seus impactos no desenvolvimento dos jovens

A navegação prolongada na internet aumenta a exposição de crianças e adolescentes a riscos no mundo digital, como abuso, acesso a conteúdos impróprios e vitimização sexual. Os efeitos negativos do uso excessivo de telas também impacta o desenvolvimento físico, cognitivo e social. Em dezembro de 2024, o Governo de São Paulo sancionou uma lei que proíbe o uso de celulares nas escolas paulistas.

Quando será o Enem 2025?

As inscrições para o Enem 2025 terão início em 26 de maio, terminando em 6 de junho. O processo deve ser feito exclusivamente pela Página do Participante.

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. No primeiro dia, os candidatos deverão responder às perguntas de língua portuguesa e estrangeira, ciências humanas, além de produzir a redação. O segundo dia é focado em matemática e ciências da natureza.

