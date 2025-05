Intercâmbio deve crescer 17% em 2025, aponta consultoria

Pesquisa da Associação Brasileira das Agências de Intercâmbio será divulgada no dia 21 com dados sobre intercambistas brasileiros

Heloísa Noronhacolaboração para a CNN

A Associação Brasileira das Agências de Intercâmbio (Belta) lança no próximo dia 21 de maio, em evento presencial em São Paulo (SP), a nova edição da Pesquisa de Mercado Selo Belta 2025, com dados referentes ao ano de 2024. O encontro acontece em parceria com o Governo Britânico e o British Council.

De acordo com dados preliminares divulgados com exclusividade e antecipadamente à CNN, o mercado de intercâmbio segue em expansão mesmo diante de desafios econômicos globais.

O setor vem crescendo de forma consistente: houve uma alta de 15% em 2024 em relação a 2023, o que representa um aumento estimado de R$ 540 milhões movimentados em pacotes e programas de intercâmbio. A expectativa para 2025, conforme apuração da Belta, também é otimista: as agências estão estimando um crescimento de 17%.

Perfil do intercambista brasileiro

A partir dos dados coletados com 70 empresas participantes, a Pesquisa de Mercado Selo Belta 2025 também revela mudanças importantes no perfil do intercambista brasileiro, como a tendência de realizar mais de um programa ao longo da vida.

Esse comportamento sinaliza que estudar no exterior está deixando de ser uma experiência única para se tornar um processo contínuo de formação pessoal e profissional.

Conforme o levantamento, o programa mais vendido de 2024 foi o curso de férias, com forte adesão entre adolescentes e jovens adultos.

Canadá no topo das preferências

No ranking de destinos mais buscados, o Canadá desponta como o preferido dos intercambistas. Estados Unidos e Reino Unido empatam tecnicamente entre a segunda e terceira posições. Já entre os produtos ofertados, os cursos de inglês seguem como carro-chefe nas agências: 91% delas destacaram esse tipo de curso como o mais procurado em 2024.

Dados estratégicos

Neste ano, a pesquisa celebra uma edição especial de 10 anos, consolidando-se como uma fonte robusta de informações e análises sobre o comportamento do estudante brasileiro e a atuação das agências de intercâmbio no país. O evento de lançamento apresentará projeções, dados estratégicos detalhados e comparativos internacionais.

