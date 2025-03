Escola do bairro de Val-de-Cans revitaliza espaços pedagógicos com recursos de programa da Seduc

A Escola Estadual Presidente Castelo Branco, no bairro Val-de-Cans, em Belém, é mais uma das unidades de ensino beneficiadas pelo Programa “Dinheiro na Escola Paraense” – Prodep, que garante autonomia à direção escolar na gestão de recursos para atender demandas prioritárias e cotidianas. Estudantes, professores e servidores da Diretoria Regional de Ensino (DRE) Belém 1 receberam, ontem, quarta-feira, 19, mais uma etapa das obras realizadas na unidade, viabilizadas pelo programa implantado pelo Governo do Pará, via Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Além da infraestrutura, os recursos permitiram reforço na alimentação escolar e adequações na área pedagógica.

“Criamos o Prodep pensando justamente no atendimento das demandas mais urgentes das escolas, que levariam maior tempo se dependessem exclusivamente da atuação da Seduc. Nós temos mais de 900 escolas por todo o Estado. Trocar um equipamento danificado, manter a escola pintada e adquirir materiais pedagógicos, por exemplo, também deve ser algo que nossas escolas tenham capacidade de fazer, considerando sempre suas realidades e necessidades específicas. O Prodep garante autonomia para a gestão escolar e transforma a escola. É sempre muito gratificante acompanhar a aplicação dos recursos de forma séria e eficiente nas escolas, ainda mais quando há valorização e conscientização com a comunidade escolar, como aconteceu hoje na Escola Estadual Castelo Branco. Parabéns para toda a equipe da escola e da DRE Belém 1. Seguimos avançando juntos”, disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação.

MARCO NA GESTÃO

Em dois anos de Programa (2023/2024), o repasse total de recursos para a Escola Presidente Castelo Branco alcançou R$ 214.309,76. De acordo com a diretora Alziana Pantoja, entre as demandas atendidas no ano passado estão obras de revitalização, que incluíram pintura dos quatro blocos da escola, instalação de piso novo na área de convivência, reforma de banheiros e revisão na rede elétrica. Na parte pedagógica, a unidade adquiriu kits multimídia. A merenda também ganhou reforço com os auxílios para aquisição de gás e de frutas e verduras.

“O Programa é um marco nessa gestão do Estado, porque nós não tínhamos esse recurso. Antes, quando quebrava uma torneira, algum vaso sanitário, todas essas situações, nós tínhamos que recorrer para a Seduc. Hoje, com essa descentralização dos recursos para os diretores, foi realmente um grande ganho em todas as escolas. Podemos resolver na escola mesmo, e com celeridade”, afirmou a diretora.

DIFERENCIAL

A Escola Estadual Presidente Castelo Branco atende turmas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, totalizando 750 estudantes matriculados. Quem acompanhou as mudanças de perto, como a aluna Jennifer Rayane dos Santos, 13 anos, sabe a diferença que o Prodep proporcionou à escola e, consequentemente, à qualidade do ensino.

“Eu estudo aqui há dois anos, e vi que mudou muita coisa na escola, a começar pela pintura. Agora, tá mais bonita, mais limpinha. Trouxeram até computador para a sala de multimídia pra gente estudar. Vejo que melhorou muito, até mesmo o ensino. Hoje estou indo muito bem até na Matemática, que eu era ruim. Eu fico alegre que o colégio mudou, porque eu gosto daqui”, disse a estudante.

Quem também observou as transformações na escola a partir do repasse dos recursos do Prodep foi a camareira Josy Ferreira. Ela contou que sempre participou das reuniões de pais, desde quando o filho mais velho estudava na Escola Estadual Castelo Branco.

“Aqui era totalmente diferente. Havia muito mato, não tinha passarela, e os alunos pegavam chuva. Hoje em dia, a gente vê que a direção fez muitas mudanças, até mesmo a merenda melhorou. Agora, é minha filha mais nova que estuda aqui, e eu continuo acompanhando as melhorias, principalmente na estrutura física”, garantiu Josy Ferreira.

DEMANDAS URGENTES

O Prodep foi criado em 2023 pelo Governo do Pará, permitindo a descentralização de recursos para escolas estaduais. O repasse é feito pela Seduc, que juntamente com o Conselho Escolar (formado por representantes, diretores, professores e a comunidade) escolhe como vão ser aplicados esses recursos. No primeiro ano do Prodep foram atendidas 564 escolas, e 665 em 2024. Para este ano, a expectativa de atendimento é de 775 unidades escolares.

Para a coordenadora do Prodep, Luciana Oliveira Silva, essa descentralização dos recursos agilizou o atendimento às necessidades mais urgentes de cada escola. “Eu acredito que houve uma grande melhoria com a criação desse Programa, porque são mais de mil escolas para a Seduc atender, o que torna esse atendimento mais demorado. Portanto, o repasse de recursos para o Conselho melhorou muito esse atendimento, principalmente em infraestrutura, que é a nossa maior demanda”, destacou.

