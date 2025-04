Evento pré-COP reúne setor produtivo, comunidades tradicionais e especialistas para debater inovação, renda e conservação na cadeia pesqueira amazônica

Nos dias 23, 24 e 25 de abril, o Hangar Convenções & Feiras da Amazônia, em Belém, sediará a segunda edição do IFC Amazônia, principal evento do setor pesqueiro e aquícola da região norte, com projeção internacional como agenda preparatória para a COP30.A 2ª edição do IFC Amazônia é realizada simultaneamente com o CONBEP (Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca).

O Estado do Pará, localizado no coração da Amazônia brasileira, possui uma das atividades pesqueiras mais ricas e diversificadas do país. A pesca, tanto artesanal quanto industrial, é fundamental para a economia local, a segurança alimentar e a geração de emprego e renda para milhares de famílias. Com uma vasta rede de rios, lagos e áreas costeiras, o Pará se destaca como um dos maiores produtores de pescado do Brasil, abastecendo não apenas o mercado regional, mas também contribuindo para a exportação de espécies como pargo, piramutaba e camarão.

A atividade sustenta comunidades ribeirinhas, indígenas e urbanas, sendo uma das principais fontes de subsistência em muitas regiões. Além disso, movimenta cadeias produtivas que vão desde a captura até a comercialização, beneficiamento e transporte. É um pilar essencial para a economia e a cultura do Pará, além de ser uma atividade estratégica para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Com políticas públicas eficientes, investimentos em tecnologia e a valorização do conhecimento tradicional, o estado pode se tornar um modelo de equilíbrio entre produção e conservação, garantindo que a riqueza de seus recursos hídricos beneficie as gerações atuais e futuras.

“O Pará tem o potencial não apenas de suprir a demanda por pescado, mas também de liderar uma nova economia verde na região, mostrando que é possível conciliar crescimento econômico com a preservação da maior floresta tropical do mundo”, destaca o presidente do IFC Amazônia, Altemir Gregolin.

“Peixes da Amazônia”: Sabores, sustentabilidade e oportunidades no IFC Amazônia

A Amazônia abriga uma das biodiversidades aquáticas mais ricas do planeta e o peixe é parte fundamental da cultura, da economia e da gastronomia da região. Espécies como o tambaqui, pirarucu, tucunaré, jaraqui e filhote não só alimentam milhões de pessoas, mas também movimentam cadeias produtivas inteiras, sustentando comunidades ribeirinhas e impulsionando o desenvolvimento regional.

“No coração desse debate está o IFC Amazônia, um evento que reúne especialistas, empresários, pescadores, chefs de cozinha e formuladores de políticas públicas para discutir o presente e o futuro da pesca na região”, destaca a CEO do evento, Eliana Panty. Com foco em sustentabilidade, inovação e mercado, o encontro promove diálogos essenciais sobre como valorizar o “Peixe da Amazônia” de forma responsável, garantindo benefícios econômicos sem comprometer os ecossistemas.

Por que o peixe da Amazônia é tão especial?

– Sabor único: A alimentação natural dos peixes em rios e lagos da floresta confere uma textura e um sabor diferenciados, apreciados em pratos tradicionais e na alta gastronomia.

– Importância socioeconômica: A pesca artesanal emprega milhares de famílias, enquanto o processamento e a comercialização geram renda para cooperativas e indústrias.

– Potencial de mercado: Com a crescente demanda por proteínas sustentáveis, o peixe amazônico pode conquistar novos mercados, desde que aliado a boas práticas de manejo.

Desafios e oportunidades em debate no IFC Amazônia

O evento abordará temas cruciais para o setor, como:

Manejo sustentável – Como evitar a sobrepesca e garantir estoques saudáveis para as próximas gerações.

Certificação e rastreabilidade – A valorização do peixe com origem legal e sustentável, agregando valor aos produtos.

Tecnologia e inovação – Processamento, embalagens e logística para reduzir perdas e alcançar novos mercados.

Gastronomia e turismo – Como a culinária regional pode impulsionar o consumo e o turismo de experiência, com destaque para a Cozinha Show e o Corredor do Sabor.

O Pará no centro dos debates

Como um dos maiores produtores de pescado da Amazônia, o Pará tem a oportunidade de liderar esse movimento, investindo em:

– Políticas públicas eficientes que equilibrem produção e conservação.

– Parcerias com a iniciativa privada para ampliar o acesso a mercados nacionais e internacionais.

– Fortalecimento das comunidades pesqueiras, garantindo que elas sejam beneficiadas por uma economia mais justa e sustentável.

A pesca que alimenta o mundo e preserva a floresta

– O Pará responde por 30% da produção nacional de pescado de água doce (dados SEAP/2023);

– O pirarucu manejado no Amazonas e Pará já movimenta R$ 15 milhões/ano (ASPAC, 2024);

– Belém será a 1ª cidade amazônica a sediar a COP30 (2025), reforçando o papel do IFC Amazônia como agenda preparatória.

Com uma produção relevante de pescado, o Pará lidera no Brasil a pesca artesanal sustentável e a aquicultura de espécies nativas como tambaqui, pirarucu e camarão. O IFC Amazônia surge como plataforma estratégica nas discussões de um setor que gera renda para mais de 500 mil famílias que dependem da pesca. O evento tem o papel de fortalecer mercados globais para o peixe amazônico certificado e debater políticas públicas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

O Evento: Inovação e diálogos para uma economia azul

Com expectativa de reunir 5 mil participantes, a programação do IFC Amazônia inclui:

– Congresso Internacional de Aquicultura e Pesca;

– Feira de Tecnologias e Negócios;

– Simpósio Internacional Aquicultura Ornamental e Aquariofilia;

– Apresentação de Trabalhos Científicos coordenados pelo o CONBEP (Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca);

– Inova Aqua com a participação de Startups;

– Sexta edição do “Encontro Mulheres das Águas”;

– IFC Bio Fashion, uma iniciativa que une pesca e moda. O IFC Amazônia inova ao promover a valorização de subprodutos da pesca, como o couro de peixes amazônicos para serem utilizados na criativa e expressiva moda paraense.

– Cozinha Show: Chefs renomados preparam pratos com pescados amazônicos, valorizando a gastronomia local;

– Painéis Técnicos: Especialistas discutem manejo sustentável, rastreabilidade e crédito para cadeia produtiva;

Por que o IFC Amazônia é um marco Pré-COP?

Como evento vinculado às discussões da Conferência do Clima (COP30), que ocorrerá em Belém em 2025, o IFC Amazônia:- Antecipa debates sobre bioeconomia e crédito de carbono azul;

– Mostra cases de sucesso em pesca manejada (como o do pirarucu, que recuperou estoques);- Posiciona o Pará como líder em soluções sustentáveis para a alimentação global.

Realização, patrocínio e apoio

A 2ª edição do IFC Amazônia é realizada simultaneamente com o CONBEP (Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca). A Fundep (Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação) é co-realizadora do evento. O evento conta com o patrocínio do Governo do Estado do Pará; SEDAP (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca); Banco da Amazônia, Banpará (Banco do Estado do Pará), Caixa Econômica Federal, MPA (Ministério da Pesca e Aquicultura) e Governo Federal.

O IFC Amazônia é realizado ainda com o apoio institucional da ABIPESCA (Associação Brasileira das Indústrias de Pescados); PEIXE BR (Associação Brasileira da Piscicultura); Sistema FAEPA/Senar; FEPA (Federação dos Pescadores do Pará) e SINPESCA (Sindicato das Indústrias de Pesca dos Estados do Pará e Amapá).

IFC Amazônia 2025

Data: 23 a 25 de abril de 2024

Local: Belém do Pará

Evento: 6º Encontro Mulheres das Águas

Tema: Economia Sustentável e Empreendedorismo Feminino na Aquicultura e Pesca

Horário: 24 de abril, às 15h

Local: Palco Arena das Águas na Fish Expo (Feira de Negócios)

Imagem: Reprodução