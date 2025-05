FAB derruba avião em Altamira com carga de super maconha. Dois traficantes fugiram.

Uma força tarefa composta pela Polícia Federal e Força Aérea Brasileira – FAB, apoiadas pelas forças de segurança estaduais de Mato Grosso e Goiás, realizou mais uma ação de enfrentamento ao tráfico de drogas, que resultou na apreensão de aproximadamente 200kg de skunk. Uma aeronave foi interceptada a bala, fez um pouso de emergência e traficantes bolivianos tocaram fogo nos destroços e fugiram pelas matas do distrito de Travessão do Cajueiro, zona urbana do município de Altamira, no noroeste do Estado do Pará.

As forças de segurança federais e estaduais compartilharam informações e realizaram o monitoramento aéreo de um avião de pequeno porte, identificado em espaço aéreo brasileiro. A aeronave passou a ser acompanhada pela Força Aérea Brasileira (FAB) e pela Polícia Federal.

Ao chegar às proximidades do município de Altamira, a FAB iniciou o procedimento de interceptação, seguindo os protocolos operacionais. Foi quando a tripulação da aeronave realizou um pouso forçado, incendiou o avião e fugiu do local.

Equipes policiais em solo chegaram em seguida ao local e conseguiram resgatar parte da carga ilícita antes que fosse completamente destruída pelo fogo.

Diante dos fatos, o material apreendido foi levado para a Delegacia da Polícia Federal em Santarém/PA a fim de serem tomadas as medidas de polícia judiciária cabíveis.

Até o final da noite de ontem, os bolivianos continuavam foragidos. A droga apreendida foi Skunk, também conhecia por super maconha.

Da Redação com imagens da Polícia Federal