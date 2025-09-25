quinta-feira, setembro 25, 2025
Festival do Abacaxi 2025 em Barcarena terá reforço de 460 agentes de segurança

O município de Barcarena, no nordeste do Pará, já se prepara para receber um dos eventos mais esperados do calendário cultural e turístico da região: o Festival do Abacaxi 2025. Para garantir a tranquilidade do público, a festa contará com um esquema especial de segurança, envolvendo 460 agentes entre policiais militares, guardas municipais, seguranças privados e equipes de apoio.

Segundo as autoridades locais, o plano de segurança foi desenhado para cobrir todo o circuito do festival, incluindo monitoramento por câmeras, patrulhamento motorizado, pontos de revista, controle de trânsito e bases móveis de atendimento emergencial. A expectativa é que o reforço ajude a prevenir ocorrências e ofereça mais tranquilidade aos visitantes.

Além da preocupação com a segurança, o evento também movimenta a economia e valoriza a identidade cultural do município. O Festival do Abacaxi celebra a fruta que é símbolo de Barcarena, reconhecida nacionalmente pela qualidade e pelo sabor. Durante os dias de festa, o público poderá acompanhar atrações musicais, apresentações culturais, concursos temáticos, além de uma forte programação gastronômica que traz o abacaxi como protagonista em pratos doces, salgados e bebidas.

De acordo com a organização, milhares de visitantes são esperados para esta edição, o que deve impulsionar o comércio, a hotelaria e o turismo local. A prefeitura aposta que o festival será também uma vitrine para pequenos empreendedores, produtores rurais e artistas da região.

O Festival do Abacaxi 2025 promete unir tradição, cultura e diversão com segurança reforçada, colocando Barcarena no centro das atenções do Pará e atraindo turistas de diferentes cidades do estado.

Imagem: Agência Pará

