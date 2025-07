Festival Se Rasgum abre inscrições para seletiva musical da ALMA/FIMS com foco na Amazônia e Nordeste

Para celebrar 20 anos de história, o Festival Se Rasgum, de Belém (PA), abriu inscrições gratuitas para as Seletivas Showcase ALMA/FIMS. Artistas e bandas autorais da Amazônia Legal e do Nordeste podem se inscrever entre os dias 10 e 30 de julho para disputar uma das 10 vagas nos showcases da primeira edição da Conferência ALMA (Amazônia Legal Música & Arte), marcada para acontecer de 3 a 5 de setembro, em Belém.

Serão selecionados 7 projetos da Amazônia Legal e 3 do Nordeste. Os escolhidos se apresentarão em showcases apresentações curtas para profissionais do mercado da música e participarão de rodadas de negócios e networking com curadores, programadores e representantes de grandes festivais, como Coquetel Molotov (PE), Do Sol (RN), Psica (PA) e FIMS (PR). Um dos artistas também será premiado pela gravadora Xaninho Discos com inclusão em uma de suas turnês.

Para participar, é necessário ter lançado ao menos um álbum, EP ou cinco singles comerciais. Os critérios de seleção incluem originalidade, profissionalismo, presença digital e disponibilidade para parcerias e circulação no mercado musical.

A ALMA busca promover a música independente e discutir temas como economia criativa, intercâmbio cultural e até a crise climática, mostrando como arte e cultura podem transformar realidades, especialmente na Amazônia.

Imagem: Divulgação