Fetracom-PA/AP marca presença ativa na COP30 e fortalece pautas dos trabalhadores

A Federação dos Trabalhadores no Comércio dos Estados do Pará e Amapá (FETRACOM-PA/AP) confirmou atuação durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada em Belém a partir de hoje, segunda-feira, 10, até o dia 21 deste mês. A entidade vai participar de debates, painéis e mobilizações que visam destacar a intersecção entre meio ambiente, direitos trabalhistas e justiça social no contexto da Amazônia. Em reunião com a União Geral dos Trabalhadores – UGT e a Confederação Sindical das Américas – CSA, a FETRACOM-PA/AP ressaltou a importância de conectar a pauta ambiental à pauta dos trabalhadores.

“A realização da COP30 aqui no Pará representa uma oportunidade histórica para que a Amazônia, seus povos, seus trabalhadores e suas realidades entrem no centro das discussões mundiais. Nossa federação estará presente para garantir que a voz dos comerciários, dos trabalhadores do comércio e dos serviços seja ouvida, que os empregos verdes sejam valorizados, e que a transição ecológica ocorra de forma justa”, afirmou o presidente da FETRACOM-PA/AP, sindicalista José Francisco Pereira, o Zé Francisco.

A escolha de Belém como sede da COP30 reforça o papel estratégico da região amazônica nas negociações climáticas, e a presença de entidades sindicais como a FETRACOM-PA/AP indica que as discussões irão além das emissões e incluirão trabalho digno, economia das florestas, povos tradicionais e participação popular.

Federação vai promover uma série de atividades durante a COP30

Entre os dias 11 e 15 deste mês, será realizado o Fórum Sindical da Amazônia Legal – Encontro Nacional dos Trabalhadores na COP30, no Ginásio Altino Pimenta, localizado na avenida Visconde de Souza Franco, em Belém.

Já no dia 12, a programação contará com uma barqueata, a partir das 8h, com saída do Porto Rei Salomão, seguida de um mutirão pelas ruas do comércio de Belém, em uma ação de conscientização sobre a preservação da natureza e o descarte correto do lixo.

No dia 14 a realização do Seminário da UGT na COP30:

O seminários de formação sindical sobre temas climáticos, oficinas de empregabilidade que relacionam empregos verdes ao setor de comércio e serviços, e participação em blocos de mobilização para reforçar a agenda dos trabalhadores durante os dias da conferência.

Com essa atuação, a FETRACOM-PA/AP busca não apenas estar presente, mas influenciar os rumos da conferência e garantir que o Estado do Pará, sua economia, sua sociedade e seus trabalhadores sejam parte da solução global das mudanças climáticas.

Imagem: Jessé Lima