Sustentabilidade: saiba onde trocar lâmpadas antigas por novas de LED de graça na Região Metropolitana de Belém

Ação da Equatorial Pará incentiva o consumo consciente, reduz gastos com energia e contribui para a preservação do meio ambiente.

De 10 a 14 de novembro, a Equatorial Pará realiza em Belém, Ananindeua e Marituba a caravana de serviços com a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes pelas de LED, que são mais econômicas e eficientes. Cada cliente poderá trocar até 5 lâmpadas, mas para isso é necessário levar as antigas, documento de identificação e estar com as contas em dia com a distribuidora.

De acordo com Cleiton Soares, analista de Relacionamento com o Cliente, essa é uma oportunidade para a população adotar práticas de consumo mais consciente que ajuda a reduzir o valor da conta e também contribui com o meio ambiente.

“Com pequenas mudanças no dia a dia, como a substituição de lâmpadas por modelos de LED, é possível reduzir significativamente o consumo de energia. Essa é uma ação que traz benefícios diretos ao bolso do consumidor e ao mesmo tempo contribui para um futuro mais sustentável”, destaca.

Outros serviços

Além disso, outros serviços também estarão disponíveis ao público como o cadastro na Tarifa Social, que concede 100% de desconto no valor da tarifa de quem consome até 80 Kwh por mês, negociação de débitos e pagamento de faturas através de cartões de débito, crédito ou PIX.

Confirma os endereços e os serviços oferecidos:

1 – E+ Caravana – Belém (Canudos)

Onde: Centro Comunitário Dr. Cipriano Santos (avenida Cipriano santos, nº 1327, entre passagem São Francisco Xavier e travessa Tucunduba)
Quando: 10 a 14 de novembro
Hora: das 8h30 às 12h e das 14h às 16h
Serviços: E+ Reciclagem, troca de lâmpadas, negociação de débitos, cadastro na Tarifa Social e pagamento de faturas com cartões de débito, crédito ou pix.

2 – E+ Caravana – Marituba (São Francisco)

Onde: Igreja Pentecostal Missionária do Brasil (avenida São Francisco, quadra 64, nº 55)
Quando: 10 a 14 de novembro
Hora: das 8h30 às 12h e das 14h às 16h
Serviços: troca de lâmpadas, negociação de débitos, cadastro na Tarifa Social e pagamento de faturas com cartões de débito, crédito ou pix.

3 – E+ Caravana – Ananindeua (Águas Lindas)
Onde: Igreja do Evangelho Quadrangular (rua São Judas Tadeu, nº 60)
Quando: 10 a 14 de novembro
Hora: das 8h30 às 12h e das 14h às 16h
Serviços: troca de lâmpadas, negociação de débitos, cadastro na Tarifa Social, pagamento de faturas com cartões de débito, crédito ou pix e recebimento de resíduos recicláveis.

