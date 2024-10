Forças de segurança garantem fiscalização nas romarias deste sábado, 12

Para reforçar e garantir o controle e ordenamento nas vias e assim a maior tranquilidade aos milhares de romeiros e turistas que acompanharam o Círio Fluvial e Moto Romaria, uma série de atividades foram efetuadas pelas forças de segurança, neste sábado, 12, nas primeiras procissões do dia.

Para as romarias desta manhã, foram mobilizados mais de 800 agentes de segurança pública no trajeto e percurso das Romarias Fluvial e Moto Romaria. No Círio Fluvial, quando a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré percorre as águas da Baía do Guajará, um dos momentos mais bonitos da quadra nazarena, as forças de segurança atuaram na ordenação das embarcações de pequeno, médio e grande porte. Com saída às 9h, a romaria chegou por volta de 11h na Escadinha do Cais do Porto.

Na procissão foram percorridos cerca de 10 milhas marítimas, o equivalente a aproximados 18.5 km, num trajeto com 2h de duração e com público previsto de 50.000 participantes. Todas as etapas foram acompanhadas pelos órgãos de segurança, aponta o secretário adjunto de gestão operacional da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Luciano de Oliveira.

“Tivemos um bom andamento do Círio Fluvial, sem maiores intercorrências. Houve um pequeno atraso, mas nada que atrapalhasse o êxito. Na moto romaria destacamos a colaboração entre os órgãos envolvidos, a eficácia das medidas preventivas tomadas pelo DETRAN como a fiscalização prévia e a importância da participação consciente dos romeiros. É um trabalho integrado importante da segurança pública para garantir a tranquilidade e a fé dos participantes, garantindo um Círio de paz e harmonia”, destacou.

Para ocorrências envolvendo embarcações, foram disponibilizados nove porto para pontos de extração em terra. Além deles, três heliportos foram ativados para agilizar os atendimentos por via aérea.

Moto Romaria – Após a chegada do Círio Fluvial, foi a vez das motocicletas ganharem as ruas da capital durante o acompanhamento da Moto Romaria. Com aparato de policiamento e de órgãos de trânsito do município e do estado, uma grande operação foi realizada.

A principal ação aconteceu no pórtico, instalado na avenida Doca de Souza Franco com a avenida Marechal Hermes. Foram disponibilizados guinchos para o recolhimento de veículos adulterados e/ou produto de roubo ou furto recolhidos durante a fiscalização.

Agentes de fiscalização do Departamento de Trânsito (Detran) e peritos da Polícia Científica (PCE) realizaram a triagem dos condutores e dos veículos participantes antes do início da romaria.

Mais de 148 motocicletas foram removidas por irregularidades como falta de licenciamento, obstrução da visibilidade de placas, sem habilitação e descarga livre o que compromete a segurança dos participantes, além de habilitação irregular.

Conforme o órgão de fiscalização, quando não ocorria a operação, inúmeros acidentes eram registrados, como motocicleta que já pegou fogo na procissão, condutor embriagado atropelando promesseiros e outras ocorrências. Os veículos retidos são removidos ao parque de retenção do Detran para posterior regularização.

Segundo assegurou o coordenador de ações do Detran no Pórtico, agente Ely Anselmo, o intuito da operação é o de prevenção.

“O trabalho do DETRAN aqui no pórtico consiste em fiscalizar e prevenir infrações antes da Moto Romaria, sendo essencial para garantir a segurança de todos. A abordagem preventiva, focando em itens como capacetes, habilitação e equipamentos obrigatórios, demonstra uma estratégia eficaz para reduzir riscos de acidentes e problemas durante a romaria. Além da prevenção da entrada de indivíduos mal-intencionados também é crucial para o sucesso da operação” destacou.

Há sete anos o casal Rosilene e Arlindo Gonçalves prestam homenagem a Nossa Senhora na romaria. Para Rosilene, a fiscalização é essencial para a organização.

“Vemos o esforço para controlar motos irregulares e condutores sem capacete, é fundamental para tornar a experiência de prestar homenagem no Círio de Nazaré mais segura e organizada, especialmente porque é uma vez no ano”, afirma.

Após concentração, a romaria iniciou às 12h, seguindo em direção ao colégio Gentil Bittencourt. Após percorrer os 2.5 km do trajeto, a romaria chegou por volta de 12h20, com público estimado em 45 mil participantes.

Operação Círio 2024

Mais de 8 mil agentes das forças de segurança pública estadual, além dos órgãos parceiros, estarão empregados nas ações durante a “Operação Círio 2024”, desenvolvida e coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em conjunto com órgão de segurança, da esfera federal, municipal e estadual, que vem sendo planejadas há alguns meses antecedentes à programação. Também serão empregadas mais de 1.500 viaturas, 11 lanchas e 02 aeronaves.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Segup