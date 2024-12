Emoção e alegria marcam 15ª Romaria da Melhor Idade em Santarém

Com emoção e alegria contagiante, os idosos dos Centros de Referência e Assistência Social (Cras) e do Centro de Convivência do Idoso (CCI) participaram nesta quinta-feira, 05 de dezembro, da 15ª Romaria da Melhor Idade. O ato religioso faz parte da programação das festividades de Nossa Sra. da Conceição, padroeira dos católicos santarenos.

Pelo segundo ano consecutivo a caminhada saiu do Centro de Convivência do Idoso (CCI) e seguiu pela Av. Barão do Rio Branco. Houve parada ao lado do Hospital Municipal, Hemodiálise, com pedidos de saúde, e também em frente ao Lar São Vicente de Paulo, para homenagear os idosos que lá são acolhidos e seguiram a romaria até a Catedral Metropolitana, onde ocorreu missa.

A Romaria contou com a participação de aproximadamente 200 pessoas que tradicionalmente foram com seus balões azul e branco

“Nossa Senhora merece. Eu, principalmente, que minha família, temos alcançado muitas graças. E eu digo mesmo que ontem, à noite, ainda pedi pra ela que ela intercedesse por nós, que seria nossa caminhada hoje, e que ela mandasse uma chuvinha pequena, mas que desse pra melhorar o clima, a fumaça, que estava prejudicando a nossa população. Eu tô aqui muito emocionada, agradecendo pela intercessão, e mais uma coisa, que nós temos que confiar, que ela é mãe, porteira e mensageira”, contou emocionada Maria Antônia Vasconcelos, usuária do CCI.

Em todo o percurso, os idosos rezavam, dançavam, cantavam e balançavam os balões, contagiando a todos nas ruas e prédios.

“O Centro de Convivência já está dizendo, é conviver no diálogo, nas músicas, nas danças, nas brincadeiras, nos bate-papos e tudo aquilo que o CCI pode proporcionar para a boa convivência, porque a boa convivência faz com que nós possamos construir uma caminhada cada vez melhor e quando a gente, além das atividades sociais, temos a oportunidade de uma atividade religiosa, isso fortalece a nossa religiosidade”, observou o Curia da Catedral – Vigário Geral da Arquidiocese de Santarém Rui Barbosa.

A coordenadora do CCI, Lívia Parternostro, esteve com sua equipe acompanhando os idosos: “É o segundo ano que nós estamos tendo o prazer, a honra, de que a imagem de Nossa Senhora saia daqui. Os nossos idosos estão muito felizes e a gente pede que Nossa Senhora continue cuidando de cada um dos idosos que participam desse espaço aqui, não só dele, mas de todos os idosos da nossa cidade, que ela possa estar abençoando, trazendo muita saúde para todos nós”.

“Então, aqui é meio que uma segunda casa para eles. Várias amizades, como no serviço da assistência social, serviço de fortalecimento de vínculos. É um momento, de muita alegria. A gente sempre vê deles muita alegria e muita energia, e assim também na devoção à Nossa Senhora da Conceição. E além desse momento, eles também se envolvem na programação, eles fazem os castiçais para o Círio e agora tem um momento exclusivamente para eles, que é um momento de alegria, de devoção e fé,” observou a secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social Celsa Brito.

Há 15 anos a Semtras participa desse momento, a convite da Arquidiocese com a presença dos idosos. O Centro de Convivência do Idoso possui uma média de 450 idosos que possuem acompanhamento de equipe técnica e frequentam o espaço que em breve contará com uma quadra coberta.

Imagens: Agência Santarém