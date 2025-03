Programa Alfabetiza Pará qualifica educadores de todas as regiões do Estado

Para reforçar a qualidade da educação e fortalecer a alfabetização de crianças na idade certa em todo o território paraense, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) está promovendo mais uma formação continuada do Programa Alfabetiza Pará, voltada à qualificação de educadores. Ao todo, 950 formadores, de 143 municípios, participam da programação realizada simultaneamente em Belém e Castanhal (Região Metropolitana), Marabá (Sudeste) e Santarém (Oeste) durante toda esta semana.

“Estamos muito alegres com essa semana de formações continuadas do Programa Alfabetiza Pará em prol da alfabetização na idade certa de nossas crianças. Este ano ganhamos mais um parceiro para fortalecer as formações e o modelo da cascata de formação é diferente, onde formadores regionais das Diretorias Regionais de Ensino (DREs) serão formados junto com os formadores municipais”, explicou a diretora de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Seduc, Carla Reis, que coordena o “Alfabetiza Pará”.

Segundo ela, “as formações de professores serão do 1° ao 5° ano, sendo incluída a Matemática do 3° ao 5° ano, permanecendo a linha de gestão escolar formando a coordenação pedagógica e diretores escolares”.

ALFABETIZA PARÁ

A Seduc lançou, em janeiro de 2023, o “Alfabetiza Pará”, que em regime de colaboração auxilia os municípios paraenses no desenvolvimento dos estudantes no período de alfabetização. Como parte das ações, o Programa já avaliou a fluência leitora e escrita em municípios que já aderiram à iniciativa, e distribui, continuamente, material didático para as redes municipais.

Em 2024, o Pará mais que dobrou o número de crianças leitoras. Na primeira avaliação censitária de alfabetização, apresentada pelo Governo Federal em maio do ano passado, o Ministério da Educação (MEC) apresentou os avanços expressivos que o Pará alcançou na Educação Básica. Em menos de seis meses, o Estado cumpriu a meta de alfabetização traçada para 2024, que era de 37%, e foi além, alcançando 48%.

Com esse crescimento, o Pará figurou entre os seis Estados que mais evoluíram positivamente os índices de alfabetização em relação a 2019, período anterior à pandemia de Covid-19. Por este trabalho, o Programa conquistou ouro no “Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização”, do MEC.

Imagem: Agência Pará de Notícias