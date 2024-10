Sandy homenageia ex-marido Lucas Lima em aniversário

Recentemente, a renomada cantora Sandy fez uma homenagem tocante ao ex-marido, Lucas Lima, que completou 42 anos no último dia 11. Após fotos de Sandy com seu novo namorado, Pedro Andrade, ganharem as redes, a artista aproveitou para saudar também a cunhada, Mônica Benini, que compartilha a mesma data de aniversário.

Homenagem afetuosa

Nas redes sociais, Sandy compartilhou uma imagem de Lucas em um momento descontraído na Disney de Paris e um vídeo do músico degustando doces. A cantora expressou carinho ao descrever Lime como um “cemporcentista” profissional e multitalentoso. “Hoje é dia desse ‘cemporcentista’ profissional, influencer barista, ator-modelo-dançarino, cantor, multi-instrumentista e melhor pai que você respeita”, declarou Sandy na escrita emocionada.

Com 41 anos, Sandy continuou desejando que Lucas realize todos os seus sonhos e receba toda a felicidade que merece. “PS: É claro que tinha que ter imagem dele na Disney e comendo um docinho, né?”, acrescentou a artista em tom de brincadeira.

Contínuo afeto familiar

Além de homenagear Lucas, Sandy também dedicou palavras carinhosas à cunhada, Mônica Benini. Em sua publicação, a cantora escreveu uma mensagem especial acompanhada de uma foto delas em uma festa à fantasia. “E hoje também é dia dessa cunhadinha diva maravilhosa, mulher potente, criativa, livre, corajosa, super mãe e esposa, que merece toda poesia e tudo de mais lindo do mundo”, foram as palavras escolhidas por Sandy.

Sandy e Lucas Lima, que anunciaram o término do casamento em setembro do ano passado após 15 anos, ainda mantêm uma relação de amizade e respeito. No encerramento da publicação, a cantora pediu aos seguidores que enviassem amor, carinho e boas vibrações para o ex-parceiro e a cunhada.

Reação dos fãs

A homenagem de Sandy gerou repercussão imediata entre os internautas, que expressaram admiração pela relação respeitosa mantida entre o ex-casal. “Assim fica difícil deixar de ter esperança de vocês voltarem”, comentou um usuário. Outro apreciou a amizade dos dois, afirmando: “Amo a relação de amizade, respeito mútuo e carinho que vocês têm”.

Novo relacionamento de Sandy

Sandy e Pedro Andrade foram um casal há pelo menos dois meses, porém, por enquanto não assumiram publicamente o namoro, o que talvez ocorra nas próximas semanas, segundo a Purepeople. Ela está oficialmente solteira desde setembro de 2023, quando terminou o casamento com Lucas Lima.

Apesar do fim do casamento e do novo relacionamento da cantora, Sandy e Lucas continuam cultivando laços de afeto, significativos tanto para a família quanto para os fãs. A atitude demonstra como mesmo após a separação, é possível manter uma convivência harmônica e respeitosa, inspirando muitos seguidores.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução/Redes sociais