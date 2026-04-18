Futsal do Remo entra em quadra com cinco categorias neste sábado

O futsal do Remo entra em quadra neste sábado, 18, para mais uma rodada cheia de jogos no Campeonato Paraense. O Leão terá o desafio em cinco categorias.

No ginásio do Nel, a rodada começou às 10h com o clássico do sub-12 diante do Paysandu. Em seguida, às 11h, o sub-14 encarou a equipe do Gênesis. Fechando a sequência, o sub-10 enfrentou o Flamengo, às 12h.

Já no ginásio Madre Celeste, na Marambaia, o sub-8 abriu o dia às 9h contra o TJR10.

Pela categoria sub-16, o Remo enfrenta o Dracarys. A partida será realizada também no Madre Celeste da Marambaia, às 16h.

Fonte e imagem: Agência Remo