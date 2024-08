Futuro Brilhante abre inscrições para voluntários que desejam combater a violência sexual infantil

O Projeto Futuro Brilhante, dedicado à prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes, está com inscrições abertas para novos voluntários. O prazo final para se inscrever é 30 de agosto de 2024.

A organização busca pessoas com 18 anos ou mais, cursando ou já formadas no ensino superior em qualquer área, que tenham disponibilidade de pelo menos 10 horas mensais, preferencialmente às quartas-feiras à noite e aos finais de semana. O processo seletivo inclui o envio de uma carta de intenção e a participação em uma entrevista e apresentação presencial de atividades de prevenção à violência sexual.

Os voluntários selecionados terão a oportunidade de planejar ações de prevenção, realizar atividades lúdicas com crianças, participar de capacitações e contribuir para um futuro mais seguro para os jovens.

“O voluntariado no Futuro Brilhante é uma oportunidade única de a pessoa usar uma parte do seu tempo livre para atuar em prol da proteção de crianças e adolescentes; adquirir conhecimentos técnicos específicos sobre o fenômeno da violência sexual cometida contra crianças e adolescentes; ampliar o seu network; desenvolver habilidades de oratória, de gestão do tempo; de trabalho em equipe e de incrementar o seu currículo”, destaca Diego Martins, mestre em segurança pública e idealizador do projeto.

Para mais informações e inscrições, acesse o site www.futurobrilhante.net.br ou envie um e-mail para futurobrilhante14@gmail.com.

Sobre o Futuro Brilhante

O Futuro Brilhante é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para construir um mundo onde todos os jovens sejam seguros, fortes e valorizados. Através da disseminação de informações e da realização de atividades educativas, o projeto busca prevenir a violência sexual e promover a proteção de crianças e adolescentes.

O projeto realiza ações de prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes todos os meses e atende toda a região metropolitana de Belém, mas também já promoveu ações nos interiores do estado como Paragominas e Moju, além do Baixo Acará, local onde todos os anos o projeto promove ações sociais.