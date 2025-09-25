Governo do Pará e Marinha reforçam fiscalização dos rios de Belém durante a COP30

Com a aproximação da COP30, marcada para novembro, o Governo do Pará e a Marinha do Brasil anunciaram uma operação conjunta de segurança voltada para os rios que margeiam Belém. A ação visa fortalecer a fiscalização na Baía do Guajará e no Rio Guamá, com foco especial em pontos estratégicos como Ver-o-Peso, o Terminal Hidroviário Internacional, Icoaraci e Outeiro.

A operação integrará agentes estaduais, federais e municipais e prevê mobilizar cinco mil policiais militares, mil policiais civis e mais de 900 bombeiros militares. A ideia é garantir tanto a segurança dos líderes mundiais que virão a Belém para a conferência, quanto da população local.

Para atuar nos rios, a fiscalização contará também com balsas equipadas e equipes da Marinha, que farão patrulhamento aquático. Essa vigilância reforçada será essencial nos trechos de água usados por embarcações de grande porte, sobretudo nas regiões de Icoaraci e Outeiro, onde cruzeiros contratados pelo governo federal estarão ancorados.

Segundo o secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, trata-se de um dos maiores desafios logísticos de segurança já realizados pelo Pará. Ele destacou que “a integração entre Governo do Estado, Marinha do Brasil e demais forças de segurança garante não apenas a proteção dos chefes de Estado e delegações que virão a Belém, mas também da população local”.

Além da segurança física, a operação visa assegurar fluxos de mobilidade seguros nas áreas fluviais, reduzindo riscos de incidentes e aumentando a visibilidade de procedimentos de fiscalização durante o período da conferência.

Imagem: Agência Pará