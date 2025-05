Governo do Pará entrega Delegacia de Proteção ao Turista e armamentos para a Polícia Civil em Belém

O Governo do Pará, por meio da Polícia Civil (PCPA), entregou ontem, terça-feira, 20, em Belém, a Delegacia de Proteção ao Turista e 400 submetralhadoras MPX, calibre 9x19MM para o uso dos agentes da Polícia Judiciária. São aproximadamente R$ 5 milhões em investimentos com recursos do Tesouro Estadual e Fundo de Investimento de Segurança Pública (Fisp), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

A nova delegacia está localizada no complexo Estação das Docas, em Belém, e possui salas de atendimento, que garantem melhores condições de trabalho aos agentes de segurança pública, oferecendo o serviço de qualidade aos turistas que precisarem de assistência durante a estadia na capital do Pará.

O Governador do Pará, Helder Barbalho, comentou sobre a crescente visitação de turistas no Estado, além de ressaltar sobre a importância da nova delegacia em um ambiente estratégico. “O turismo passa a ser uma nova vocação do nosso Estado. Nós temos um crescente número de turistas a nos visitar e cada vez mais Belém se consolida como a capital da Amazônia. O estado abre as portas da primeira delegacia especializada para atendimento aos turistas. Nós escolhemos a Estação das Docas por ser o principal ponto turístico da nossa capital para bem assistir, atender e proteger os turistas que vem nos visitar”, destacou.

Durante a agenda, também foram entregues 400 submetralhadoras MPX calibre 9x19MM, da marca Sig Sauer, adquiridas por meio de contratação internacional e que serão utilizadas nas ações da Polícia Civil, aprimorando o trabalho realizado diariamente em todo o Pará no combate à criminalidade. Os armamentos estão orçados em R$ 4.704.000,00 oriundos do Fundo de Investimento de Segurança Pública (Fisp).

O Secretário de Segurança Pública do Estado, Ualame Machado, falou sobre a necessidade de uma delegacia voltada para o atendimento ao turista. “Muitas cidades e estados com vocação turística já contam com esse tipo de estrutura e agora o Pará dá mais esse passo à frente, oferecendo um bom atendimento ao nosso turista em um local que ele já costuma frequentar. Além disso, seguimos equipando cada vez mais a Polícia Civil com a entrega de 400 submetralhadoras importadas, produzidas nas maiores fábricas do mundo, garantindo que nossos policiais tenham o equipamento necessário para exercer seu trabalho com mais segurança e eficiência”, afirmou.

A nova unidade policial está vinculada à Diretoria de Polícia Especializada (DPE) e tem o intuito de investigar e reprimir crimes, violação de direitos e delitos praticados contra turistas. Poderão ser registrados boletins de ocorrência policial sobre quaisquer crimes em que as vítimas sejam turistas, bem como sobre perda de documentos. Os agentes estão aptos para atender os turistas nos idiomas em inglês e espanhol.

“É uma iniciativa inovadora que visa proteger o turista, não só para a COP 30, mas também para todos que visitam a região amazônica, especialmente o estado do Pará e a cidade de Belém, para aproveitar sua riqueza cultural e gastronômica. Os armamentos recebidos hoje serão usados no combate à criminalidade organizada. Nossos grupamentos especializados no combate a facções e assaltantes de banco serão treinados para manuseá-los e, após autorização, vão utilizá-los tanto na área urbana quanto na rural”, explicou o Delegado-Geral, Raimundo Benassully.

ESTRUTURA

Com quase R$100 mil em investimentos, a delegacia contará com equipe policial completa, incluindo delegado, escrivão e investigador de polícia. O espaço possui recepção, sala para delegado, sala para atendimento policial e cozinha.

Faltando apenas 174 dias para a COP 30, que será realizada em novembro em Belém, a capital paraense reforça a segurança com a criação da unidade policial, explica o titular da nova delegacia, Guilherme Gonçalves. “A Delegacia de Proteção ao Turista representa um avanço estratégico para a segurança pública de Belém e de todo o Estado do Pará, especialmente neste momento em que nos preparamos para receber a COP 30. A iniciativa reforça o compromisso da Polícia Civil com um atendimento especializado, eficiente e acolhedor aos visitantes, além de ser investimento em uma estrutura que alia prevenção, investigação e promoção da cidadania”, ressaltou.

SERVIÇO

A Delegacia de Proteção ao Turista está localizada na Avenida Boulevard Castilhos França, S/N, Complexo Estação das Docas, 2º Mezanino do Armazém 2.

Funcionamento: domingo, segunda, terça, quarta e quinta, das 10h às 00h. Na sexta e sábado, de 10h à 01h.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias