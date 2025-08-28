Governo lança AgroAmigo no Norte com R$ 500 milhões para impulsionar a agricultura familiar

O Governo Federal lançou oficialmente na segunda-feira, 25 de agosto, o AgroAmigo, programa de microcrédito produtivo rural voltado a agricultores familiares de baixa renda. Para a região Norte, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reservou R$ 500 milhões em crédito. Desde o início da operação, em dezembro de 2024, até agosto de 2025, já foram assinados 12,3 mil contratos, que somam R$ 144,2 milhões em financiamentos para agricultores da região.

O Pará lidera em volume contratado, com 6.709 operações e R$ 78,4 milhões liberados, seguido pelo Acre (2.100 contratos e R$ 24,9 milhões) e Amazonas (1.920 contratos e R$ 22,4 milhões). Também foram firmados contratos no Amapá (1.043; R$ 12,1 milhões), Tocantins (269; R$ 3,07 milhões), Roraima (214; R$ 2,42 milhões) e Rondônia (74; R$ 965 mil).

O AgroAmigo surgiu a partir da articulação da reserva de parte dos Fundos Constitucionais de Financiamento para os pequenos produtores. A medida cumpre uma determinação do Governo Federal de reafirmar o compromisso de reduzir desigualdades, incluir os mais pobres e combater a fome, destinando à agricultura familiar recursos historicamente voltados a grandes projetos e empresas.

100 MIL FAMÍLIAS

Com orçamento reforçado em R$ 1 bilhão com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento (FNO e FCO), o programa busca beneficiar mais de 100 mil famílias com crédito acessível para custeio e investimento nas pequenas propriedades. A operação será realizada em parceria com a Caixa Econômica Federal, com juros de 0,5% ao ano, prazos de até três anos para pagamento e bônus de adimplência de até 40%.

FORTALECIMENTO

Segundo o ministro Waldez Góes, o AgroAmigo é um instrumento fundamental de combate à pobreza e de fortalecimento da produção rural na Amazônia. “É fundamental que a região Norte vivencie os impactos positivos do microcrédito, como já ocorre no Nordeste. As pessoas que acessam esse tipo de financiamento passam a fazer parte do processo de desenvolvimento do país”, afirma o ministro.

QUEM PODE ACESSAR

O Agroamigo é destinado a agricultores familiares enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que abrange grupos diversos, desde assentados, ribeirinhos, comunidades extrativistas e pescadores, a indígenas e quilombolas. É voltado para famílias com renda bruta anual de até R$ 50 mil que se dedicam a atividades agrícolas como forma de subsistência.

CRITÉRIOS

O crédito pode ser utilizado para investimentos em infraestrutura e fortalecimento da produção, como a construção de reservatórios e armazéns, implantação de sistemas de irrigação, recuperação de pastagens, aquisição de matrizes e reprodutores, montagem de pequenas agroindústrias e compra de insumos como sementes, adubos e ração.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República