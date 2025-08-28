quinta-feira, agosto 28, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Vídeo: Brasil vence a República Dominicana em jogo eletrizante e garante vaga na semifinal da Americup

A Seleção Brasileira de basquete venceu a República Dominicana por 94 a 82 nesta quinta-feira (28) e agora aguarda o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Uruguai na semifinal.

A Seleção Brasileira de Basquete derrotou a República Dominicana por 94 a 82 em um confronto eletrizante pelas quartas de final da AmeriCup e garantiu sua vaga na semifinal. O clima em quadra foi tenso, com 45 faltas marcadas, mostrando a intensidade do jogo.

O grande destaque da partida foi o ala Georginho de Paula, cestinha do confronto com 28 pontos. O armador Yago dos Santos também teve uma atuação brilhante, marcando 25 pontos, além de sete rebotes e quatro assistências.

No início do jogo, a República Dominicana começou melhor, fechando o primeiro quarto em 25 a 18. No entanto, o Brasil reagiu e foi para o intervalo com a vantagem de 47 a 42. No terceiro quarto, o time brasileiro se impôs, abriu 14 pontos de diferença e, no último período, soube administrar o placar para garantir a vitória.

Agora, o Brasil aguarda o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Uruguai, que acontecerá ainda nesta quinta-feira (28), para conhecer seu adversário na semifinal.

Foto: Divulgação FIBA

Se inscreva no canal:

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Governo do Estado e União entregam obras e serviços para reforçar o SUS no Marajó
Próximo artigo
Governo lança AgroAmigo no Norte com R$ 500 milhões para impulsionar a agricultura familiar

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,858FansLike
3,609FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315