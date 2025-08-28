Vídeo: Brasil vence a República Dominicana em jogo eletrizante e garante vaga na semifinal da Americup

A Seleção Brasileira de basquete venceu a República Dominicana por 94 a 82 nesta quinta-feira (28) e agora aguarda o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Uruguai na semifinal.

O grande destaque da partida foi o ala Georginho de Paula, cestinha do confronto com 28 pontos. O armador Yago dos Santos também teve uma atuação brilhante, marcando 25 pontos, além de sete rebotes e quatro assistências.

No início do jogo, a República Dominicana começou melhor, fechando o primeiro quarto em 25 a 18. No entanto, o Brasil reagiu e foi para o intervalo com a vantagem de 47 a 42. No terceiro quarto, o time brasileiro se impôs, abriu 14 pontos de diferença e, no último período, soube administrar o placar para garantir a vitória.

Agora, o Brasil aguarda o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Uruguai, que acontecerá ainda nesta quinta-feira (28), para conhecer seu adversário na semifinal.

Foto: Divulgação FIBA

