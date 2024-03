Governo Lula estuda vale carne para quem recebe Bolsa Família

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia a criação de um voucher para permitir que famílias pobres consigam comprar até dois quilos de carne bovina por mês. Um grupo de pecuaristas de Mato Grosso do Sul (MS) apresentou a ideia ao ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, durante uma reunião em Brasília (DF). As informações são do Estadão.

O nome provisório, sugerido pelos pecuaristas, é Programa Carne no Prato. O encontro com os pecuaristas aconteceu em agosto de 2023.

O ministro Paulo Teixeira disse que encaminhou a proposta para análise da Casa Civil e do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

Entre os pecuaristas que apresentaram o projeto estava Guilherme Bumlai, que é filho do empresário José Carlos Bumlai, amigo de Lula e condenado na Lava Jato. O grupo acredita que a proposta pode beneficiar até 19,5 milhões de pessoas, gerando uma demanda por mais 2,3 milhões de cabeças de gado ao ano.

Fonte: Pleno News/ Foto: Pexels