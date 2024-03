AO VIVO | PAYSANDU X RIO BRANCO-AC -COPA VERDE – 06.03.24

Nesta quarta-feira (06), o Paysandu encara o Rio Branco-AC pela estreia da Copa Verde 2024. A bola vai rolar no Estádio da Curuzu, em Belém, a partir das 20h. Acompanhe o jogo ao vivo pelo YouTube da Super Marajoara, pela Rádio Marajoara AM 1130 e em todas as redes sociais do Grupo Marajoara.

O Paysandu chega à competição após sua classificação na Copa do Brasil. Invicto até o momento, a equipe bicolor faz uma ótima temporada e pretende ir em busca do quarto título da Copa Verde.

O seu adversário, o Rio Branco-AC, chega para o confronto também invicto na temporada. Até o momento, o time ainda não sofreu gols. Das três partidas que o Estrelão disputou neste ano, todas foram bem-sucedidas. Com isso, a equipe mostra que pode ser um adversário forte nesta partida.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira