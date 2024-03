Programa Parádesporto está com inscrições abertas para atividades gratuitas a PcDs  

O Programa Parádesporto, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), que tem o objetivo de impulsionar o esporte adaptado no Estado do Pará, realiza atividades esportivas gratuitas para pessoas com deficiência de 9 a 17 anos, em Belém, e está com inscrições abertas. Ao todo, são nove modalidades esportivas que são realizadas na sede da Tuna Luso Brasileira.

A promoção deste serviço voltado para PcDs é uma iniciativa do Governo do Pará, por meio da Seel, em parceria com a Associação Clube Esporte Adaptado em Belém (Aceab). As vagas ofertadas são para as modalidades de Futebol PC, Parabadminton, Parataekwendo, Tênis de Mesa, Voleibol Sentado, Futebol de Amputado, Natação, Bocha e Atletismo.

O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, avalia o programa como um meio primordial na garantia da qualidade de vida e da inclusão social de crianças e jovens com deficiência. “É mais uma iniciativa do Governo do Pará em promover o esporte, desta vez, para pessoas com deficiência, onde o objetivo também é descobrir novos talentos para representar o Estado do Pará em diversas categorias esportivas que são ofertadas. É uma forma de permitir que estas pessoas redescubram a vida por meio do esporte que tem um papel fundamental na inclusão, além de fazer bem para a saúde do corpo e da mente”, ressalta o titular da Seel.

Inscrições – As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas no horário de 08h às 12h, na sede da Tuna. A documentação necessária é CPF/RG da criança ou adolescente e também do responsável, 2 fotos 3×4, declaração da escola, laudo médico, comprovante de vacinação e atestado médico comprovando que a pessoa está apta à prática esportiva.

As atividades são voltadas para pessoas com deficiência intelectual e física, paralisia cerebral, cadeirante e nanismo. O período de inscrições já está aberto e encerra de acordo com a disponibilidade de vagas.

“É muito importante essa parceria com o Governo do Estado para a realização dessas atividades com as crianças e jovens com deficiência, aqui temos todo o apoio, como nos materiais que são necessários para as aulas, além do fomento e incentivo da prática esportiva para crianças e jovens PcDs”, disse o professor Valdir Aguiar, que também é presidente da Aceab.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação