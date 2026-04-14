Vídeo: “O maior prêmio”; Marciele emociona a web ao realizar sonho dos pais após o BBB 26

Fora da casa, a paraense compartilha o reencontro com a família e prova que a vitória vai muito além do dinheiro.

A paraense Marciele Albuquerque, recém-eliminada do BBB 26, provou nesta terça-feira (14) que a vitória em um reality show nem sempre precisa do cheque de um milhão de reais. Em um registro emocionante compartilhado em suas redes sociais, a “cunhã” mostrou a realização de um sonho antigo de seus pais, Dona Néia e Seu Zézinho: conhecer o mar.

O encontro com o oceano aconteceu no Rio de Janeiro, onde Marciele cumpre sua intensa agenda de compromissos com a Globo. Para que o momento fosse possível, os pais da ex-BBB precisaram enfrentar e superar, pela primeira vez na vida, o medo de voar de avião.

Um sonho fruto da “loucura linda” do BBB

Na legenda da publicação, que rapidamente viralizou, Marciele não escondeu a gratidão por conseguir proporcionar esse momento à família, mesmo em meio ao turbilhão de emoções causado pela saída do programa.

“Eles voaram de avião pela primeira vez na vida! Superaram o medo só para me receber e me acolher. Realizaram o sonho de ver o mar, de sentir a brisa no rosto e o cheiro da água salgada de pertinho. Ver a felicidade nos olhos deles é o meu maior prêmio”, desabafou a paraense.

Marciele reforçou que a família é sua base e o principal motivo para encarar os desafios diários. O vídeo mostra o casal visivelmente emocionado ao tocar a areia e observar a imensidão das águas cariocas.

Repercussão e carinho dos internautas

A atitude de Marciele gerou uma onda de comentários positivos e mensagens de apoio. Internautas de todo o Brasil — e especialmente do Pará — destacaram a importância de retribuir o esforço dos pais.

“É tão bonito e gratificante quando uma filha proporciona isso aos pais”, comentou uma seguidora.

“Vocês merecem muito! Que venham mais sonhos realizados”, desejou outro perfil.

Para muitos fãs, a trajetória de Marciele no reality se encerra com uma “vitória moral”, reforçando sua identidade e os valores que carregou para dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Foto: Reprodução/Redes Sociais