Hana Ghassan celebra fé e cultura bragantina no Arraial do Caeté

Mais de 35 mil pessoas são esperadas até o domingo, 08, no Arraial do Caeté, em Bragança, no nordeste paraense. A programação ocorre na Estação Cultural Armando Bordallo e conta com diversas atrações regionais e nacionais. E, a noite de ontem, quarta-feira, 04, segundo dia do evento, contou com a presença da vice-governadora Hana Ghassan. O evento é promovido pela Prefeitura e conta com o apoio do Governo do Pará.

“É uma festa muito bonita feita aqui em Bragança. Há 37 anos, o arraial é uma demonstração da riqueza do nosso estado. Da riqueza cultural que nós temos aqui na Região do Caeté. E poder participar dessa festa linda, o São João de Bragança, é motivo de muito orgulho e alegria”, afirmou a vice-governadora.

Os shows desta quarta-feira foram dos cantores Xand Avião e Natanzinho Lima. Eles animaram o público que lotou a Estação Cultural da terra da marujada.

Além dos shows, o arraial também tem atrações culturais e gastronômicas importantes para a região bragantina. Um dos locais para visitar é a Casa da Farinha, que mostra o processo artesanal da produção desse alimento que é patrimônio cultural do Pará.

O farmacêutico João Paulo Carvalho mora em Capanema e foi prestigiar o evento da cidade vizinha e, curtir as atrações no segundo dia do Arraial do Caeté em Bragança, na companhia dos amigos e familiares.

“A festa tem uma importância não só para Bragança, mas para todos os municípios vizinhos. Eu moro em Capanema, mas sou frequentador da cidade o ano inteiro. Sei que aqui tem muito mais que essa festa. Sei que o evento traz uma visibilidade maior para o município. Porque aqui não é só entretenimento. Aqui se fecha negócios, atrai olhares para outros tipos de segmentos, ainda mais porque a gente sabe que é uma cidade turística. Eu digo e repito: venha conhecer Bragança, a orla, os restaurantes, tudo aqui é encantador e quem vier, tenho certeza que não vai se decepcionar”, afirmou.

O público pode ainda dançar ao som de ritmos tradicionais na Casa do Xote e apreciar o talento dos artistas locais na Casa das Artes, que abriga exposições, peças de artesanato e outras expressões artísticas da cultura bragantina.

As quadrilhas juninas também são destaques na programação, com grupos folclóricos enchendo o arraial de cor, ritmo e movimento. Ritmos como carimbó, xote, boi-bumbá e outras tradições seguem vivos no evento, com forte participação da juventude local e transmissão de saberes entre gerações.

“Aqui é um encontro da gastronomia, da cultura, dos bois, dos pássaros, das atrações musicais, da produção da farinha. Da melhor farinha do mundo, que é a de Bragança. Das artes e do xote bragantino, que é uma das forças culturais da nossa cidade”, destacou o prefeito de Bragança, Dr. Mário Junior.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias