Helder entrega 1067 titulos de terra para agricultores em Viseu

Viseu, município localizado no nordeste paraense, viveu ontem, quinta-feira, 22, mais uma tarde que vai ficar para a história. O governador Helder Barbalho, a vice-governadora Hana Ghassan, o prefeito Cristiano Vale e o deputado Lu Ogawa participaram da solenidade de entrega de 1.067 títulos de terra. O evento aconteceu no Ginásio Albino Júnior, na sede do município.

A ação é uma parceria entre Governo do Estado e a Prefeitura por meio dos Programas “Regulariza” e “Regulariza Viseu”. Agora já são 2.386 agricultores das localidades de Limondeua, Curupaiti, Açaiteua, Biteua, Bombom, Sumaúma, produtores da sede do município, localidades do segundo distrito, região de Curupaiti e Estrada Nova, beneficiados com a documentação definitiva de posse da terra.

Com os títulos de propriedade, as famílias terão segurança jurídica sobre a terra e acesso a direitos civis e sociais, assim como, acesso à políticas públicas e financiamentos agrícolas para ampliar as produções rurais. Quem recebeu o título, precisa ainda realizar o registro do documento em cartório para ter validade legal e definitiva.

Teodorico Ferreira Lima, um dos agricultores beneficiados ressaltou a importância do benefício recebido. “Agora vou poder trabalhar no que é meu de fato e de direito, produzir com tranquilidade pois sou proprietário legal da minha terra”, comemorou.

De acordo com prefeito Cristiano Vale, “esse dia entra para a história como um marco de dignidade, oportunidade e transformação na vida de quem vive e produz no campo. Esta foi a maior entrega de títulos definitivos de terra já realizadas no município, beneficiando as famílias contempladas com segurança jurídica, acesso à crédito, incentivos agrícolas e a realização do sonho de ter a posse de terra garantida”, destacou o gestor.

Fonte e imagem: Ascom Viseu