Campeonato Paraense de Poomsae com disputa de vaga em eventos nacionais

Domingo, dia 25 de maio, será realizado o Campeonato Paraense de Poomsae no espaço esportivo da GLEPA, situado na Travessa do Chaco, entre avenidas Romulo Maiorana e Almirante Barroso. Início, às 9h, com acesso gratuito ao público.

Vale salientar que o Poomsae é a parte de formas do Taekwondo e abrange a categoria infantil até master (faixa colorida e preta). A organização é da Federação Paraense de Taekwondo que adotou as normas para o sucesso da competição.

De acordo com Ivete Dias, presidenta da entidade paraense, associações da capital e do interior habilitaram nas inscrições.

A equipe campeã receberá troféu, bem como a segunda colocada. Os três primeiros colocados receberão medalhas.

O atrativo do campeonato é a disputa de vagas para os campeonatos nacionais nos meses de setembro e novembro nas cidades de Aracaju e Rio de Janeiro, respectivamente.

