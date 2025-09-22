Ideflor-Bio planta 54 ipês amarelos e uma samaumeira para celebrar o Dia da Árvore

O Dia da Árvore, celebrado ontem, domingo, 21, foi vivido como uma data de pertencimento e de renovação no Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), em Belém. Servidores e seus familiares participaram do plantio de 55 árvores nativas da Amazônia, na área da sede do Instituto, na Rua do Utinga, no bairro do Curió-Utinga, em Belém. A atividade que uniu conscientização ambiental, legado coletivo e emoção.

Ao todo, foram plantados 54 ipês-amarelos, conhecidos pela beleza exuberante de sua floração, e uma samaumeira, considerada a rainha da floresta amazônica. A espécie foi escolhida para representar a grandiosidade da biodiversidade e foi plantada pelo presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto, ao lado de sua esposa, Lena Pinto, em um gesto de simbolismo e comprometimento com a natureza.

Nilson Pinto destacou que a data é mais que uma celebração: é uma oportunidade de reflexão e de educação ambiental. “O Dia da Árvore tem que ser celebrado e usado para chamar a atenção da população sobre a importância do plantio. A árvore não é importante apenas para nós, mas para toda a humanidade, porque ajuda a melhorar o clima do planeta. O Ideflor-Bio, que tem como missão preservar, conservar e restaurar florestas, realiza essa atividade com muito carinho e afinco”, afirmou.

ARQUITETURA SUSTENTÁVEL

Além de representar a consciência ambiental, a ação integra o projeto de reestruturação do espaço físico do Ideflor-Bio, que agora passa a contar com um paisagismo pensado para trazer embelezamento e conforto térmico ao local. Com o crescimento das árvores, o espaço ganhará ainda mais harmonia e acolhimento para os servidores e visitantes.

O presidente também lembrou que a iniciativa integra a fase final das obras de reconstrução e ampliação do prédio-sede do Instituto, que incluiu a modernização dos espaços internos e agora chega ao paisagismo. “Nada melhor do que envolver nossos servidores, que espalham árvores pelo Pará inteiro, para também plantar aqui. Cada funcionário deixa sua presença permanente, porque as árvores ficarão como marca definitiva de cada um”, completou.

LEGADO

O clima da atividade foi de união. Famílias inteiras se envolveram no plantio, reforçando a ideia de que cuidar da natureza é um compromisso coletivo. A gerente de Orçamentos e Finanças do Instituto, Kelly Freitas, participou acompanhada da filha Amália e do neto Igor, que celebrava seu aniversário. “É um momento compartilhado, de muita alegria. Viemos em família porque queremos deixar um legado. Quero que meu neto se lembre, para o resto da vida, de que no aniversário dele ele plantou uma árvore no Ideflor-Bio. Isso ficará marcado na história dele”, contou, emocionada.

A escolha das espécies reforçou o simbolismo da ação. A gerente de Produção e Apoio aos Arranjos Produtivos Florestais do Ideflor-Bio, Laura Dias, explicou que o ipê e a samaumeira representam a diversidade e a força da floresta amazônica. “O ipê encanta com sua floração intensa e amarela, que nos surpreende no meio da floresta. Já a samaumeira, com sua imponência, mostra a grandeza e a fortaleza da Amazônia. Elas trazem qualidade de ar, sombra e ajudam a amenizar o calor, além de fortalecer nossa identidade cultural”, detalhou.

PROTAGONISMO

Para muitos servidores, o momento foi também de reflexão sobre a missão institucional do Ideflor-Bio. O diretor de Gestão e Monitoramento de Unidades de Conservação, Ellivelton Carvalho, ressaltou que a data reforça a essência do órgão. “O Ideflor-Bio não poderia ficar de fora do Dia da Árvore, pois desde a sua criação tem como vocação cuidar das florestas. Hoje celebramos plantando árvores e lembrando da importância delas para a qualidade de vida, para a sustentabilidade e para a proteção das áreas públicas do Pará”, destacou.

O plantio simbólico também buscou deixar marcas para o futuro. Cada muda recebeu o cuidado e o carinho dos servidores, que a enxergaram como extensão de seu trabalho diário em defesa da natureza. “É um gesto que ultrapassa o ato de plantar, porque se transforma em legado. É a certeza de que, daqui a alguns anos, essas árvores contarão a história de quem contribuiu para o crescimento do Instituto e para a conservação da floresta”, concluiu o presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias