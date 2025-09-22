Vídeo: fumaça de incêndio causa engavetamento com mortes em rodovia de São Paulo

Pelo menos duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas, sendo três em estado grave, em um grave engavetamento na Rodovia Marechal Rondon, em São Manuel (SP). O acidente, que aconteceu no início da tarde de domingo (21), envolveu seis veículos, incluindo um Porsche.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi provocado pela fumaça de um incêndio em uma área de vegetação próxima à via, que prejudicou a visibilidade dos motoristas. Após as colisões, alguns veículos pegaram fogo.

Duas pessoas que estavam em um dos carros morreram no local. As outras cinco vítimas foram socorridas por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros. Duas vítimas estavam no mesmo veículo dos mortos e tiveram ferimentos graves, enquanto outra pessoa, que estava em um carro diferente, também teve ferimentos graves. As outras duas vítimas tiveram apenas ferimentos leves.

A rodovia ficou totalmente interditada por cerca de 50 minutos, causando um congestionamento de aproximadamente um quilômetro.

Incêndio em Tarumã

Na Rodovia Miguel Jubran (SP-333), em Tarumã, um incêndio de grandes proporções também causou a interdição da pista por mais de seis horas. A densa cortina de fumaça impossibilitou o tráfego seguro.

Para que os veículos pudessem passar, a concessionária Entrevias implantou a operação “Pare e Siga” em sistema de comboio. O congestionamento chegou a 8 km no sentido leste e a 3 km no sentido oeste. Não há registro de vítimas. As causas do incêndio serão investigadas.

Foto: João Vitale / Arquivo pessoal

