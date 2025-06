Idosos são os mais vulneráveis a infecções respiratórias com a chegada do inverno, aponta Fiocruz

Com a aproximação do inverno, o número de casos de doenças respiratórias cresce rapidamente no Brasil, especialmente entre os idosos. Segundo o mais recente boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a influenza A já superou a covid-19 como principal causa de mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) nessa faixa etária.

Até o início de maio, foram registradas 24.571 hospitalizações por SRAG no país. Nas quatro semanas anteriores, o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) foi responsável por 50% dessas internações e 11% dos óbitos. Altamente contagioso, o VSR, que tradicionalmente afeta bebês, também representa uma ameaça séria aos idosos.

De acordo com o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alberto Chebabo, a vulnerabilidade dos idosos está ligada ao envelhecimento do sistema imunológico e à presença de comorbidades, como doenças cardíacas, pulmonares, diabetes e insuficiência renal. “Esses fatores aumentam o risco de complicações severas, levando a hospitalizações prolongadas e até à morte”, explicou.

Estudos da Fiocruz mostram que, entre 2013 e 2023, a taxa de letalidade por VSR entre idosos chegou a 26% vinte vezes maior do que em crianças. Além disso, idosos com insuficiência cardíaca têm até 33 vezes mais risco de hospitalização após infecção pelo vírus.

Mesmo após a alta médica, um terço dos idosos internados por infecções respiratórias relatam perda de funcionalidade nas atividades cotidianas, afetando sua autonomia e qualidade de vida.

Diante desse cenário, especialistas reforçam a importância da vacinação como principal forma de prevenção, além de medidas como higiene frequente das mãos, uso de máscara ao apresentar sintomas gripais, ambientes ventilados e evitar aglomerações. “Esses cuidados continuam sendo essenciais para proteger os mais vulneráveis”, concluiu Chebabo.

Imagem: Agência Brasil