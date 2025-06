Torcida do Paysandu se revolta, arremessa objetos e acerta jogador do Criciúma em derrota na Curuzu

O Paysandu viveu mais uma noite de frustração na Série B. Na partida contra o Criciúma-SC, realizada nesta segunda-feira (2) no estádio da Curuzu, torcedores do Papão protestaram após mais uma derrota a décima partida seguida sem vitória. Durante o jogo, revoltados, alguns membros da torcida bicolor arremessaram objetos e líquidos em direção ao campo.

Um dos itens, um copo plástico com líquido, acertou a cabeça do jogador Thales, camisa 39 do Criciúma, que caiu no gramado. O episódio foi registrado na súmula pelo árbitro André Luiz Skettino Policarpo Bento (AB/MG). Além disso, aos 14 minutos do segundo tempo, um chinelo foi lançado próximo à bandeira de escanteio, mas não atingiu nenhum atleta ou membro da arbitragem.

O caso pode render punições ao Paysandu. De acordo com o artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), o clube pode ser multado em valores entre R$ 100 e R$ 100 mil, além de correr o risco de perder mando de campo, caso se entenda que não foram tomadas as medidas necessárias para evitar os incidentes. A responsabilidade pode ser afastada se os autores forem identificados.

Dentro de campo, a situação também é crítica. O Papão perdeu por 1 a 0, segue sem vencer há dez rodadas e se afunda ainda mais na lanterna da competição. Após o apito final, a torcida protestou duramente contra a diretoria.

Imagem: Reprodução