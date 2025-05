Norris bate Piastri em Ímola e diminui vantagem: confira classificação da F1 2025

Em corrida em Ímola, vencida por Max Verstappen, Lando Norris terminou em segundo, à frente de Oscar Piastri. A vantagem do australiano na liderança caiu de 16 para 13

Reprodução Luana Marino, de Duque de Caxias

Lando Norris conseguiu vencer o duelo particular contra Oscar Piastri no GP da Emília-Romanha e tirou 3 pontos na vantagem do australiano na liderança da temporada 2025 da Fórmula 1. Na corrida vencida por Max Verstappen neste domingo (18), o britânico cruzou a linha de chegada em segundo, à frente do companheiro de McLaren, e diminuiu a diferença no Mundial de Pilotos de 16 para 13 tentos.

Com o resultado, Norris agora soma 133, contra 146 de Piastri. Verstappen, por sua vez, chegou a 124 com os 25 somados em Ímola. A distância para o #81 é de 22 pontos.

George Russell foi apenas sétimo depois de largar em terceiro e somou 6, chegando a 99. Ele está 38 pontos à frente de Charles Leclerc, que terminou em sexto.

Lewis Hamilton conseguiu o melhor resultado na temporada ao receber a bandeirada em quarto. Com os 12 tentos conquistados, agora tem 53 e passa Andrea Kimi Antonelli na tabela. O novato da Mercedes abandonou no fim e causou o safety-car que provocou o salseiro nos boxes.

Alexander Albon chegou a 40 pontos com o quinto lugar na Emília-Romanha e permanece em oitavo. Esteban Ocon e Lance Stroll vêm na sequência, empatados em 14, fechando o top-10.

Entre as equipes, a McLaren segue soberana na liderança, com 279 pontos — 132 a mais que a Mercedes, que tem 147. Red Bull (131), Ferrari (114) e Williams (51) fecham o top-5.

A Fórmula 1 retorna já no próximo fim de semana, de 23 a 25 de maio, com o GP de Mônaco.

Fórmula 1 2025, GP da Emília-Romanha, Ímola, Mundial de Pilotos:

POS Piloto Equipe Pontos 1 O PIASTRI McLaren Mercedes 146 2 L NORRIS McLaren Mercedes 133 3 M VERSTAPPEN Red Bull RBPT Honda 124 4 G RUSSELL Mercedes 99 5 C LECLERC Ferrari 61 6 L HAMILTON Ferrari 53 7 A K ANTONELLI Mercedes 48 8 A ALBON Williams Mercedes 40 9 E OCON Haas Ferrari 14 10 L STROLL Aston Martin Mercedes 14 11 C SAINZ Williams Mercedes 11 12 Y TSUNODA Red Bull RBPT Honda 10 13 P GASLY Alpine Renault 7 14 I HADJAR Racing Bulls Honda 7 15 N HÜLKENBERG Sauber Ferrari 6 16 O BEARMAN Haas Ferrari 6 17 L LAWSON Racing Bulls Honda 0 18 G BORTOLETO Sauber Ferrari 0 19 F ALONSO Aston Martin Mercedes 0 20 J DOOHAN Alpine Renault 0

Fórmula 1 2025, GP da Emília-Romanha, Ímola, Mundial de Construtores:

POS Equipes Pontos 1 McLaren 279 2 Mercedes 147 3 Red Bull 131 4 Ferrari 114 5 Williams 51 6 Haas 20 7 Aston Martin 14 8 Racing Bulls 10 9 Alpine 7 10 Sauber 6

Foto: Red Bull Content Pool