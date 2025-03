Independência financeira e políticas públicas são fundamentais para segurança das mulheres

No Dia Internacional da Mulher, a BandNews FM coloca em debate temas fundamentais para a equidade de gênero

Independência financeira, empreendedorismo e violência contra a mulher são alguns dos temas em debate na BandNews FM no Dia Internacional da Mulher.

No Jornal BandNews, as apresentadoras Carla Bigatto e Débora Alfano conversaram com a conselheira de administração empresarial e co-fundadora das ONG Mulheres do Brasil e Baobá.

Denise Damiani, autora do livro “Ganhar, Gastar, Investir – O livro do dinheiro para mulheres”, destaca que historicamente as mulheres foram orientadas a deixar de lado a vida financeira: “A gente acostumou durante séculos a entender que fazia uma parte que não tinha nada a ver com cuidar do dinheiro. O dinheiro e a manutenção da nossa vida ia ser dada por alguém outro. Isso mudou nos últimos anos, mas é muito difícil mudar hábitos”.

Segundo ela, existem três pilares para conquistar a independência financeira: “Ganhar dinheiro, gastar menos do que ganha e investir a diferença”.

VIOLÊNCIA

Comandante da Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, a inspetora Mary Roseane de Souza alerta para os sinais que podem evidenciar que o companheiro é um agressor.

De acordo com a inspetora, as agressões verbais podem sinalizar o início de um comportamento violento.

Ela lembra ainda que a dependência emocional pode fazer com que a vítima releve situações de violência acreditando que o comportamento não vai continuar.

Na capital paulista, as mulheres vítimas de agressão podem cadastrar um dispositivo de socorro imediato: “Caso ela se sinta em perigo, ou agressor esteja próximo, ela vai acionar esse dispositivo, vai na nossa central de telecomunicação e a viatura mais próxima vai fazer o acolhimento dela”

