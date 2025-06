Inscrições gratuitas: referência nacional, Itaipu promove capacitação sobre mentoria de negócios sustentáveis na Amazônia

Belém recebe nesta quarta-feira, 26, uma capacitação estratégica voltada à formação de mentores que atuarão com startups e negócios sustentáveis na Amazônia. O encontro, realizado no auditório da Universitec (UFPA), no campus Guamá, é promovido pelo Distrito de Inovação e Bioeconomia de Belém (DIBB) e terá como destaque a participação de especialistas da Itaipu Parquetec — braço de inovação da Itaipu Binacional e referência nacional no apoio a negócios de impacto, bioeconomia e tecnologias sustentáveis.

Com programação das 8h às 17h e inscrições gratuitas, o evento é voltado a empreendedores, agentes do ecossistema de inovação e profissionais da Região Metropolitana de Belém que desejam atuar como mentores nos programas do DIBB. A capacitação integra a agenda preparatória da cidade para a COP 30.

Metodologia de ponta para negócios sustentáveis

A formação será conduzida por Eduardo Bortoleto, gerente do Centro de Empreendedorismo da Itaipu Parquetec, e Ludmilla Calazans, analista de negócios da mesma instituição. A dupla traz a Belém metodologias consagradas na formação de mentores, incubação de startups e aceleração de negócios com foco em bioeconomia e soluções urbanas.

Localizada em Foz do Iguaçu (PR), a Itaipu Parquetec atua com destaque nacional na articulação de ecossistemas de inovação e já impulsionou dezenas de empreendimentos sustentáveis em diferentes regiões do país.

“A presença da equipe da Parquetec em Belém representa uma oportunidade única de acesso a experiências aplicadas com sucesso em vários territórios do Brasil”, destaca Antonio Abelém, coordenador de Inovação do DIBB.

Mentores como pilares de transformação

Segundo Abelém, a iniciativa busca fortalecer a base de mentores que atuarão nos programas de pré-incubação e aceleração promovidos pelo DIBB, atualmente com quatro editais abertos e R$ 2 milhões em recursos para projetos inovadores.

“A mentoria é um elo essencial para transformar boas ideias em negócios sólidos, com propósito e viabilidade. Estamos construindo um ecossistema vivo, que conecta comunidades, universidades, poder público e mercado”, reforça.

A atividade faz parte do projeto de extensão “Gestão de Resíduos Sólidos, Educação Ambiental e Inovação em Bioeconomia para Belém rumo à COP 30”, realizado pela UFPA, Prefeitura de Belém, FADESP e Itaipu Parquetec, com financiamento da Itaipu Binacional.

Imagem: Divulgação