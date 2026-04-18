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Irã dispara contra navio petroleiro no Estreito de Ormuz

Neste sábado, 18, duas lanchas de patrulha da Guarda Revolucionária do Irã abriram fogo contra um petroleiro no estreito de Ormuz, segundo alertou o capitão do navio, de acordo com o Centro de Operações Marítimas do Reino Unido (UKMTO), uma agência britânica de segurança.

O capitão do petroleiro informou que o incidente ocorreu a cerca de 20 milhas náuticas (cerca de 37 quilômetros) a nordeste de Omã.

As lanchas iranianas se aproximaram, sem que fosse detectado qualquer problema via rádio, e então abriram fogo contra o navio, mas tanto o petroleiro quanto a tripulação estão a salvo, de acordo com o relato.

O UKMTO acrescenta que as autoridades estão investigando o incidente, que ocorreu depois que o Irã voltou atrás em sua promessa de manter o estreito de Ormuz aberto à navegação.

Na madrugada deste sábado (18), o presidente do Parlamento iraniano, Mohamad Baqer Qalibaf, advertiu em sua conta na rede social X que o estreito de Ormuz “não permanecerá aberto” se o bloqueio americano continuar.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News com Agência EFE

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