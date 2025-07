UFPA lamenta tragédia com estudantes e decreta luto oficial de três dias

Universidade publicou nota à imprensa e à comunidade universitária nesta quarta-feira (16), após acidente grave com comboio de veículos que levava alunos ao Congresso da UNE em Goiânia

A Universidade Federal do Pará (UFPA) emitiu uma nota oficial na manhã desta quarta-feira (16) lamentando o grave acidente ocorrido na BR-153, em Porangatu (GO), envolvendo estudantes e servidores da instituição. Eles viajavam para Goiânia (GO), onde participariam do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), quando o micro-ônibus e o ônibus em que estavam colidiram com uma carreta. Quatro membros da comunidade universitária morreram na tragédia.

Na nota, a universidade manifesta solidariedade às vítimas e seus familiares e decreta luto oficial de três dias em respeito à memória dos mortos. A administração superior também anunciou a criação de um Comitê de Acompanhamento, com representantes da Reitoria, pró-reitorias, fundações e unidades administrativas, para prestar assistência integral às vítimas e seus familiares, além de acompanhar as medidas necessárias diante da situação.

Como resposta emergencial, a UFPA montou uma Central de Acolhimento no Campus Guamá, em Belém, para atendimento presencial às famílias das vítimas e à comunidade acadêmica impactada pelo ocorrido. A equipe de acolhimento é composta por psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e pedagogos. Um canal de atendimento remoto também foi disponibilizado pelo número (91) 98272-1213.

Segundo a instituição, os feridos no acidente foram encaminhados para hospitais nas cidades de Porangatu (GO), Alvorada do Norte (TO) e Gurupi (TO), e estão sendo acompanhados por profissionais de saúde locais. Um representante da UFPA viajou de Brasília até o local do acidente para garantir o suporte institucional e representar a universidade nas tratativas com as autoridades.

O Governo do Pará também se mobilizou para prestar apoio aos envolvidos. Em contato com o Ministério da Educação (MEC), o governo estadual acompanha a situação e já deslocou psicólogos e equipe multidisciplinar para dar suporte aos familiares das vítimas. Além disso, o MEC está intermediando, junto à Força Aérea Brasileira (FAB), o traslado dos corpos e dos estudantes feridos, que também estão sendo assistidos pelo governo paraense.

A UFPA informou que, por respeito à memória das vítimas e à privacidade dos familiares, não divulgará nomes, cursos ou cargos ocupados pelos mortos ou feridos. A instituição também reforçou que todas as informações oficiais serão divulgadas por meio de seus canais próprios, à medida que forem confirmadas.

“Reiteramos nosso compromisso com a transparência e o respeito à dor das famílias”, diz o trecho final da nota divulgada pela instituição.

O portal A Província do Pará se solidariza com as vítimas e familiares, e manifesta profundo pesar pela tragédia envolvendo membros da UFPA.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Divulgação