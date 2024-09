Israel recupera corpos de seis reféns no sul da Faixa de Gaza

O Exército de Israel anunciou, neste domingo (1º), que recuperou os corpos de seis reféns em um túnel subterrâneo na área de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, e confirmou seu regresso ao território israelense.

Os falecidos, todos feitos reféns em 7 de outubro durante o ataque do Hamas, foram identificados como Carmel Gat; Eden Yerushalmi; o americano-israelense Hersh Goldberg-Polin; Alexander Lobanov; Almog Sarusi; e Ori Danino.

O porta-voz militar Daniel Hagari disse nesta manhã que os seis reféns foram mortos pelo Hamas pouco antes de as tropas os alcançarem, de acordo com uma investigação inicial.

Seus corpos foram localizados a cerca de um quilômetro de onde o refém beduíno, Kaid Farhan al Qadi, foi encontrado vivo na semana passada, detalhou Hagari.

Na noite de sábado (31), o Exército confirmou ter encontrado “vários corpos durante os combates” em Gaza e garantiu então que “as tropas continuam a operar na zona e a realizar um processo de extração e identificação”.

Apenas agora se tornou público que os corpos encontrados pertencem a quatro homens e duas mulheres, o que reduz para 97 o número de pessoas ainda em cativeiro, das 251 raptadas em 7 de outubro. Destes, pelo menos 33 estão confirmados como mortos.

– Um acordo para a devolução dos reféns está em cima da mesa há mais de dois meses. Se não fossem os atrasos, sabotagens e desculpas, aqueles de cujas mortes tomamos conhecimento esta manhã provavelmente ainda estariam vivos – declarou o Fórum de Reféns e Famílias de Desaparecidos, que anunciou manifestações neste domingo em Jerusalém e Tel Aviv.

Entre os falecidos, muitos na casa dos 20 anos, está o americano-israelense Hersh Goldberg-Polin, de 24 anos e nascido na Califórnia, cuja família confirmou sua morte em uma mensagem no Facebook. O presidente dos EUA, Joe Biden, enviou suas condolências em um comunicado.

No dia 7 de outubro, Hersh estava no festival de música NOVA, onde foi sequestrado, ferido, forçado a usar torniquete e teve uma das mãos amputada, como pode ser visto nos vídeos do ataque.

Há apenas quatro meses, em um vídeo de propaganda divulgado pelo Hamas em 24 de abril, Hersh foi visto com boa saúde, lendo para a câmera uma mensagem dirigida ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, por não ter feito o suficiente para libertar os reféns.

Sua família também é uma das mais ativas na luta pelo retorno dos cativos. Em novembro, sua mãe, Rachel, foi um dos 12 familiares que se encontraram com o papa Francisco no Vaticano, e os dois pais sempre foram muito explícitos sobre a urgência de se chegar a um acordo de trégua.

– Hersh, trabalhamos dia e noite e nunca vamos parar – reiterou Rachel Goldberg-Polin.

A declaração foi dada em 29 de agosto, quando uma comitiva com familiares dos reféns viajou para a fronteira de Gaza para pedir a libertação dos seus entes queridos.

*Com informações da Agência EFE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ Print de vídeo YouTube Israel Defense Forces