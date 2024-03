Prefeitura de Belém atende servidores, concede aumento e convoca mais concursados

A Prefeitura de Belém alcançou um marco significativo durante a segunda mesa de negociação de 2024 com representantes do Fórum de Sindicatos e Entidades Representativas do Município, ocorrida na tarde de ontem, quinta-feira, 14. Em um gesto de comprometimento com os trabalhadores do serviço público municipal, a administração municipal anunciou medidas concretas para atender às demandas salariais e de contratação em meio ao desafiador cenário econômico-financeiro que assola o município.

Os resultados apresentados são fruto de estudos meticulosos realizados com responsabilidade e compromisso, levando em consideração não apenas as necessidades dos servidores, mas também a realidade fiscal enfrentada pelo município. Diante de uma queda substancial nas receitas transferidas, a Prefeitura de Belém reafirma seu empenho em avançar nas políticas públicas para os servidores, visando beneficiar toda a população local.

A secretária de Administração, Jurandir Novaes, enfatizou que a proposta apresentada já reflete o máximo de viabilidade no atual contexto, considerando as readequações orçamentárias e os limites legais. Para o ano de 2024, a proposta inclui um reajuste salarial de 3,71% para todos os servidores, a ser aplicado a partir do mês de maio, inclusive para os profissionais da educação, que receberão um aumento superior à média nacional, alcançando 3,62%.

Além disso, a administração municipal se comprometeu a realizar o realinhamento da tabela da carreira dos servidores da FUNPAPA, resultando em um reajuste variando entre 4,52% e 9,5%, também a partir de maio. Essas medidas demonstram um esforço concreto para reconhecer e valorizar o trabalho dos servidores municipais, mesmo diante das adversidades financeiras.

Destaca-se ainda a convocação de 102 servidores aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Administração – Semad, bem como o avanço na convocação de mais 50 servidores na área educacional. Essas ações resultam em um total de 598 convocados, incluindo os do cadastro de reserva, proporcionando um reforço importante para os quadros municipais e garantindo a continuidade e qualidade dos serviços prestados à comunidade.

A Prefeitura de Belém reitera seu compromisso com as demandas dos servidores e servidoras, assegurando que continuará empenhada em buscar condições para melhorar não apenas a remuneração, mas todas as necessidades laborais na gestão municipal. Valorizar os recursos humanos e aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos à população permanecem como pilares fundamentais da administração municipal.

