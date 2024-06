Parárraiá tem shows gratuitos regionais e nacionais no São João da Amazônia

A primeira edição do Parárraiá, o São João da Amazônia, começa nesta quinta-feira, 13, de forma gratuita, no estacionamento do Mangueirão. O evento festivo é uma realização do governo do Estado, que durante quatro dias de festa vai proporcionar shows de atrações regionais e nacionais.

Até o domingo (16), a programação tem a feira de economia criativa, espaço gastronômico, workshops sobre gestão financeira e investimentos, desfile de moda, entre outras programações. É o Pará na rota dos maiores arraiás juninos do país. A entrada é a partir das 18h, com vendas de ingresso apenas para camarote.

Luan Santana, Henry Freitas, Mari Fernandez, Os Reis das Marcantes e Super Pop serão as atrações do primeiro dia. A festa tem também apresentações de quadrilhas locais com seus tradicionais trajes coloridos e as coreografias elaboradas. Nesta quinta-feira, as quadrilhas Amor de Mensageiro e Encanto da Juventude dão início às performances.

ECONOMIA CRIATIVA

Com curadoria da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), a Feira de Economia Criativa tem 20 espaços voltados à comercialização de produtos artesanais, como: joias, acessórios, roupas, óleos e papercraft.

No estacionamento do Mangueirão, os empreendedores estarão alocados à esquerda da entrada principal. Neste espaço, também haverá a apresentação de artistas regionais, a partir das 19h. Se apresentam os grupos: Frutos do Pará (dia 13), Carimbó Sancari (dia 14), Sabor Marajoara (dia 15) e Boi Veludo (dia 16).

“O nosso objetivo é fomentar a economia criativa paraense e o turismo, com esse grande festival que celebra a nossa cultura junina, popular, no expoente que é o mês de junho”, afirmou o secretário de Estado de Cultura, Bruno Chagas.

O titular da Secult acrescentou, em seguida: “Durante esses quatro dias de programação vamos incentivar o que temos de mais valoroso, que é a cultura popular do Estado, para um grande número de pessoas que vão assistir aos shows gratuitos e prestigiar, conhecer e consumir produtos, também, de pequenos empreendimentos locais”.

ESPAÇO GASTRONÔMICO

O Parárraiá oferece, ainda, uma série de vivências únicas. O espaço gastronômico será liderado por chefes que prometem destacar os sabores do São João da região amazônica.

“Estou muito ansiosa para ver o Luan Santana, sou fã dele há muitos anos e vai ser a primeira vez que irei ao show. Acho que o evento vai ser maravilhoso porque a gente vai ver artistas incríveis, e de forma gratuita, para que todo mundo possa participar e conhecer o verdadeiro São João do Pará”, diz a estudante, Daiane Silva.

SEGURANÇA PÚBLICA

A segurança pública também estará presente no maior arraial do Estado. Mais de mil agentes de segurança da esfera estadual e municipal atuarão no evento que contará com a coordenação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Os órgãos do Sistema de Segurança do Estado desenvolvem ações integradas, para garantir uma diversão tranquila a todos os participantes.

“Estaremos com mais de mil agentes empenhados para garantir uma festa segura para todos que comparecerem nos quatro dias do Parárraiá. Nossas equipes trabalharam com antecedência para o evento, para assegurar diversão para nossa população com a presença de artistas regionais e nacionais. Isso tudo nos demanda uma logística estruturada e um maior empenho das nossas forças que estarão monitorando e fiscalizando, desde o entorno, até dentro do estádio”, assinalou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC Móvel) da segurança pública estará instalado no estacionamento do Mangueirão onde estarão reunidos os representantes dos órgãos de segurança Pública, servindo como posto de comando, ponto de registro de ocorrências policiais, proporcionando maior agilidade na comunicação, e ainda auxiliando na celeridade do tempo resposta das ocorrências que possam surgir.

AÇÃO E INOVAÇÃO

Na ocasião será realizado também o lançamento do aplicativo “IMEIGUARD”, que se trata da nova ferramenta tecnológica a ser utilizada pelas forças de segurança para a identificação e recuperação de celulares roubados e furtados, assim como, para inibir a prática de crimes desta natureza em todo o Estado.

Equipes da Segup devidamente identificadas estarão realizando ainda o cadastro dos IMEI’s dos celulares dos participantes no sistema “Alerta Celular Pará”, o que agiliza a devolução dos celulares, se houver ocorrências.

O secretário adjunto de Operações da Segup, Luciano de Oliveira, destaca, que “a Segup vai coordenar a operação integrada do sistema estadual de segurança pública, com aões, especialmente, planejadas para atender ao evento, entre elas, estão previstas o monitoramento de câmeras com uso de inteligência artificial, patrulhamento ostensivo no local e no entorno para inibir práticas criminosas, fiscalização e orientação do trânsito nas vias de acesso ao estacionamento do Mangueirão com foco na segurança e fluidez do trânsito”, disse ele.

“No local, também serão instaladas Delegacias Especializadas, e ainda o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel que servirá de posto de comando e agilidade no atendimento e registro de ocorrências, se necessário”, acrescentou o secretário Luciano de Oliveira.

MONITORAMENTO

Durante os quatro dias de evento, mais de mil agentes estarão presentes em cada uma das noites desenvolvendo ações integradas de segurança pública, além do monitoramento em tempo real de câmeras de videomonitoramento, com uso de inteligência artificial.

A Polícia Militar estará atuando no patrulhamento ostensivo e preventivo, tanto no estacionamento do Mangueirão, quanto no entorno do evento, e ainda nas vias de acesso, a fim de inibir ações criminosas e garantir a maior segurança do público.

TRÂNSITO

Agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), e da Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob) estarão atuando na fiscalização e orientação do trânsito nas vias de acesso ao estacionamento do estádio, com foco na segurança dos condutores e transeuntes, assim como na maior fluidez do trânsito. O acesso de veículos ao público será exclusivo pela Transmangueirão, no portão do estacionamento do lado B.

Agentes da Polícia Civil desenvolvem atividades na Delegacia Especializada no Atendimento à Grupos Vulneráveis (DAV) que funcionará no local, com ações voltadas ao combate à violência contra a mulher, crianças e adolescentes. Além do atendimento e registros de ocorrências no Centro Integrado de Comando e Controle Móvel.

DENÚNCIAS

Nos banheiros do estádio estarão fixados adesivos com “Qr Code” da Polícia Civil, que direciona para auxílio às vítimas mulheres, ou demais grupos vulneráveis, que esteja sofrendo algum tipo de importunação ou que queiram denunciar os abusos, proporcionando o acionamento direto das equipes policiais em auxílio nas ocorrências durante o evento.

PROGRAMAÇÃO

13 de junho: Luan Santana, Henry Freitas, Mari Fernandez, Os Reis das Marcantes e Super Pop. Quadrilhas Amor de Mensageiro e Encanto da Juventude.

14 de junho: Wesley Safadão, Hugo e Guilherme e Matheus Fernandes, Fruto Sensual e Crocodilo. Quadrilhas Mocidade Junina e Sedução Ranchista

15 de junho: Nattan, Manu Batidão, Dennis DJ, Xeiro Verde, Príncipe Negro. Quadrilhas Rainha da Juventude e Balão de Ouro.

16 de junho: Xand Avião, Joelma, João Gomes, Pinduca e Carabao. Quadrilhas Paraíso Junino e Tradição Junina.

Local: Estacionamento do Mangueirão, na rodovia Augusto Montenegro, em Belém.

Horário: a partir das 18h

Entrada gratuita com venda de camarotes – site: www.brasilticket.combr

Mais informações: https://www.instagram.com/saojoaopararraia/

Durante o evento será proibida a entrada de mochilas, bem como de armas, garrafas de vidro e qualquer objeto cortante.

As vendas dos tickets de acesso de veículos ao estacionamento serão feitas de forma antecipada. Atenção, as vagas são limitadas.

Imagem: Carlos Tavares / Agência Pará de Notícias