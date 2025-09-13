sábado, setembro 13, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Jovens viralizam ao descobrirem que namoravam o mesmo homem e agora são amigas

Uma história incomum e que chamou atenção nas redes sociais ganhou destaque nesta semana: duas jovens moradoras do Rio de Janeiro, Laura Kurban e Karen Silva, descobriram que estavam namorando o mesmo homem, cada uma por anos, e após o choque resolveram romper os relacionamentos e se tornar amigas.

Laura estava há três anos com o rapaz, enquanto Karen mantinha um relacionamento com ele há oito anos tudo escondido, com desculpas e mentiras que pareciam plausíveis. A revelação veio de forma inesperada: Laura contou que descobriu tudo depois de uma chamada que apareceu em seu telefone com foto da outra mulher, o que levantou suspeitas e fez com que ela passasse a investigar.

Depois da descoberta, as duas decidiram se unir para expor as mentiras do homem que as enganou. Publicaram juntos vídeos no TikTok, onde relatam as desculpas, justificativas, momentos de silêncio e os “truques” que ele usava para manter os dois relacionamentos escondidos tudo isso com tom de leveza e bom humor. A frase “Unidas pelo chifre” virou bordão entre os internautas.

A repercussão foi rápida: um dos vídeos ultrapassou 9 milhões de visualizações.  Moradores de redes sociais comentam tanto sobre a habilidade do homem em manter a farsa por tanto tempo quanto sobre a postura corajosa das jovens ao se solidarizarem. Vizinhos virtuais elogiam a amizade improvável que se formou entre elas.

O caso também levanta reflexões sobre confiança, relações modernas, as redes sociais como palco de revelações do cotidiano e como as pessoas lidam com traição. Mais do que isso: mostra como duas pessoas podem transformar uma situação dolorosa em algo que fortalece a autoestima e empatia.

Imagem: Reprodução Tik Tok

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Paysandu e Remo entram em campo com motivações opostas na Série B
Próximo artigo
Quase 50% dos turistas usam redes como fonte de informação sobre destinos brasileiros

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,274FansLike
3,605FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315