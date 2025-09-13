sábado, setembro 13, 2025
Paysandu e Remo entram em campo com motivações opostas na Série B

Neste sábado, 13 de setembro de 2025, Paysandu e Remo têm compromissos importantes na Série B do Campeonato Brasileiro  cada um com desafios bem distintos. Enquanto o Paysandu luta para escapar da zona de rebaixamento, o Remo mira uma vaga no G-4, que pode representar a chance de acesso ou pelo menos de fortalecimento na tabela.

O Paysandu está na lanterna da competição, com 21 pontos em 25 jogos, a sete pontos de sair da zona de queda. A equipe enfrenta o América-MG no Estádio Mangueirão, com o técnico Márcio Fernandes de volta ao comando. A missão é clara: vencer e iniciar uma arrancada que possa livrar o Papão do rebaixamento. Mas mesmo com um triunfo, o time não deixará o Z4 imediatamente, dada a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Já o Remo entra em campo às 18h30, no Estádio OBA, em Goiânia, para enfrentar o Vila Nova. Com 38 pontos, o Leão Azul está na primeira posição fora do G-4. Uma vitória não só aprofunda as esperanças de classificação, mas também pode colocar pressão sobre os concorrentes. O desempenho recente, incluindo vitória por 3-1 diante do Amazonas, dá confiança para buscar mais um resultado positivo fora de casa.

A partida coloca em evidência dois cenários de clube que, apesar de rivais de mesma cidade, vivem fases totalmente opostas na Série B. O Remo vive uma sequência de crescimento sob comando de António Oliveira, tentando aproveitar oportunidades para subir na tabela. Já o Paysandu precisa reagir urgentemente, pois a zona da degola se aproxima e o tempo para recuperar pontos está correndo.

Imagem: Jorge Luís Totti/Paysandu

