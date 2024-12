Lula afirma que Braga Netto tem direito a “presunção de inocência”

Após ter alta do hospital na manhã deste domingo (15), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou sobre a prisão do general da reserva Walter Braga Netto, detido pela Polícia Federal (PF) na manhã deste sábado (14). Ao comentar o caso, o petista afirmou que o militar tem direito a presunção de inocência, mas que deve ser punido “severamente” se for confirmada a participação dele na suposta tentativa de golpe.

– Acho que ele tem todo o direito a presunção de inocência. O que eu não tive, quero que ele tenha. Mas se fizeram o que acham que fizeram, quero que sejam punidos severamente – afirmou Lula em coletiva de imprensa no Hospital Sírio-Libanês

Indiciado pela PF no inquérito que investiga uma suposta tentativa de ruptura democrática decorrente da derrota eleitoral do então presidente Jair Bolsonaro (PL), Braga Netto foi preso preventivamente neste sábado por obstrução de Justiça. Trata-se do primeiro general de quatro estrelas preso desde o fim do regime militae.

Fonte: Pleno News/Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil // José Cruz/Agência Brasil