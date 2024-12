Lula recebe alta hospitalar e confessa que ficou “assustado”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu alta hospitalar do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, neste domingo (15). Em entrevista coletiva, os profissionais que atenderam o chefe do Executivo sinalizaram que Lula deverá ficar em sua residência na capital paulista até a próxima quinta-feira (19) para acompanhamento da saúde e conferência da cicatrização da cirurgia.

Durante a coletiva, Lula também falou com jornalistas e explicou que estava cortando as unhas da mão quando sofreu a queda em outubro, que o levou aos problemas desta semana. Ele diz ainda que sentiu dores de cabeça desde o último domingo (8) antes da internação desta segunda-feira (9)

Achei que estava curado, voltei a fazer esteira, fazer musculação, mas eu não estava totalmente liberado – comentou.

O petista também falou sobre sua reação ao receber o resultado da tomografia que fez na semana passada depois das dores de cabeça, e disse ter ficado “assustado”.

– Quando os companheiros médicos viram a tomografia eles ficaram assustados e pediram para eu vir urgente para São Paulo. Eu achava que estava curado e confesso para vocês que fiquei assustado – relatou.

Lula passou por uma tomografia de controle neste domingo e deve passar por mais um exame do tipo na próxima quinta, mas os profissionais afirmam que ele se encontra estável, caminhando normalmente e teve um pós-operatório muito bom, dentro do que se esperava. O presidente pode retomar suas atividades no Executivo, mas com restrições nos próximos 15 dias, sem atividades físicas.

Fonte: Pleno News/ Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil