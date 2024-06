Mais 50 mil funcionários públicos serão demitidos na Argentina, anuncia Milei

Em 5 de junho, o presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou a demissão de mais de 50 mil funcionários públicos como parte de seu plano de ajuste das contas do Estado.

Durante o 10º Fórum Empresarial Latino-americano em Buenos Aires, Milei enfatizou sua determinação em manter o equilíbrio fiscal, vetando qualquer modificação legislativa que ameace esse objetivo.

Milei justificou a medida como uma busca pela “ordem” nas finanças do país, reduzindo o déficit em sete pontos percentuais do PIB argentino. Ele também destacou a necessidade de eliminar os passivos remunerados do Banco Central e as opções de venda para resolver questões relacionadas à taxa de câmbio.

Após a aprovação da reforma da previdência na Câmara dos Deputados, Milei reiterou sua postura firme em relação ao equilíbrio fiscal, afirmando que vetará qualquer tentativa de rompê-lo, independentemente das pressões políticas.

A decisão do governo de reduzir o quadro de servidores públicos foi alvo de críticas dos sindicatos ligados ao peronismo, que se mobilizaram contra a medida.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reuters