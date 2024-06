Ministério Público recebe denúncias de abuso de poder político e econômico em Garrafão do Norte

Inúmeras denúncias protocoladas junto ao Ministério Público de Garrafão do Norte, com farta documentação comprobatória anexada, apontam vários fatos criminosos que vêm sendo praticados pela atual prefeita Edilma Alves e seu pré-candidato, Marcondes Nogueira. O pedido requer abertura de Notícia de Fato Criminoso, no que se refere aos cargos públicos municipais ocupados por vários membros da família do pré-candidato, bem como inúmeros contratos fechados pela administração municipal com empresas pertencentes a familiares do mesmo.

Constam dos documentos, contrato com a empresa WA Comércio Eireli, de propriedade do sobrinho de Marcondes, Wennison Aguiar, para fornecimento de combustível e filtros lubrificantes à prefeitura municipal de Garrafão do Norte, com valor adjudicado de R$ 22.194.288,00.

O irmão do pré-candidato Marcondes Nogueira, Marcelo Farias do Nascimento, atual secretário municipal de meio ambiente, é sócio da empresa Estância Grande Família, vencedora da licitação para fornecimento de material de construção, hidráulico e elétrico, no montante de R$ 1.301.754,00.

Outro irmão do pré-candidato à prefeitura do município, Marcejane Farias do Nascimento, possui contrato com a municipalidade, por meio da empresa MM Comercial, com licitação para prestação de serviço de transporte escolar de alunos da zona rural para zona urbana, com veículos em condições totalmente impróprias, em estado precário para executar tal função. O valor do contrato é de R$ 6.943.000,00.

Ainda segundo as denúncias, as irmãs do pré-candidato, Márcia Regina Farias do Nascimento e Marciléia Farias do Nascimento, ocupam, respectivamente, cargos de Auxiliar Administrativo e Professora da educação básica, com contratos de mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais.

As denúncias pedem ao Ministério Público que exija o esclarecimento sobre o favorecimento das empresas ligadas ao pré-candidato da atual prefeita de Garrafão do Norte. Todas essas contratações que comprovam a ligação direta entre a atual prefeita Edilma Alves e seu pré-candidato à sucessão, Marcondes Nogueira, constam do Portal da Transparência do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA), caracterizando abuso de poder político, econômico e desvios de recursos públicos do município de Garrafão do Norte, num claro benefício à candidatura do escolhido pela atual gestora municipal.

A reportagem, até o fechamento desta matéria, não conseguiu contato com as partes envolvidas, mas abre espaço para as justificativas.

Imagem: Reprodução