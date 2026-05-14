Escola de Empreendedorismo atenderá mais de 600 estudantes da rede pública na Grande Belém

Iniciativa reúne Seduc, Secult, Sectet e Sebrae Pará, garantindo formação voltada ao protagonismo juvenil, inovação e preparação para o mercado de trabalho

O Governo do Estado lançou, nesta quinta-feira, 14, a Escola de Empreendedorismo, iniciativa voltada à formação de estudantes da rede pública estadual em empreendedorismo, inovação e protagonismo juvenil. A ação é promovida pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), em parceria com as Secretarias de Estado de Cultura (Secult), de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Pará).

SOLUÇÕES CRIATIVAS E DESAFIOS REAIS

A programação conta com oficinas temáticas sobre Empreendedorismo e Protagonismo Juvenil, Liderança e Trabalho em Equipe, Gestão do Tempo, Negócios Sociais e Transformação de Ideias em Realidade. As atividades utilizam metodologias ativas e aprendizagem prática, incentivando os estudantes a desenvolverem soluções criativas para desafios reais.

A diretora de Ensino Fundamental II e Ensino Médio da Seduc, Silvaney Ferreira, destacou a importância da iniciativa para os estudantes da rede estadual paraense.

“São estudantes do ensino médio que vêm um dia por semana participar das oficinas. Cada turma terá seis oficinas, envolvendo empreendedorismo, gestão de tempo, marketing pessoal, entre outros temas. São assuntos contemporâneos, conectados com a realidade dessa geração, que já nasce muito conectada e empreendedora”.

As atividades ocorrem no Parque da Cidade, em espaços dos Centros Vivos de Criatividade e Empreendedorismo na Amazônia, integrando o Hub de Profissões do Futuro para Jovens. Nesta primeira etapa, participam sete escolas de Belém e Ananindeua, envolvendo mais de 600 estudantes do ensino médio regular e integral.

EDUCAÇÃO PARA EMPREENDER

O secretário de Estado de Cultura, Bruno Chagas, enfatizou a importância simbólica e estratégica do Parque da Cidade para o desenvolvimento do projeto.

“A Escola de Empreendedorismo ocupa esse espaço do Parque da Cidade, um lugar onde discutimos o futuro da Amazônia, e agora também cuidamos do futuro da juventude paraense. Estamos trazendo estudantes da escola pública para terem contato com conceitos de empreendedorismo, inovação e mercado de trabalho, justamente em uma fase importante de decisões sobre o futuro profissional e acadêmico”, afirmou.

A proposta está alinhada à Educação Empreendedora do Sebrae, ao integrar competências como autonomia, criatividade, visão de futuro, resolução de problemas, trabalho em equipe e protagonismo à formação técnica dos estudantes. A iniciativa busca ampliar as oportunidades para jovens da rede pública, fortalecendo a construção do projeto de vida e preparando-os para o mercado de trabalho e para as profissões do futuro.

O diretor-superintendente do Sebrae Pará, Rubens Magno, comentou que a parceria fortalece a educação empreendedora e amplia as perspectivas dos estudantes paraenses.

“Quando o jovem tem acesso ao empreendedorismo, ainda na escola, ele passa a enxergar novas possibilidades para o futuro. Essa parceria com o Governo do Estado permite levar conhecimento, inovação e desenvolvimento de competências empreendedoras para estudantes da rede pública, preparando esses jovens não apenas para o mercado de trabalho, mas também para criar oportunidades e transformar a realidade dos seus territórios”.

PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO

A Escola de Empreendedorismo também contribui para a preparação dos estudantes para o mercado de trabalho, estimulando competências cada vez mais valorizadas no ambiente profissional, como liderança, criatividade, comunicação, trabalho em equipe, planejamento e inovação.

A secretária da Sectet, Victória Fidelis, ressaltou que a parceria fortalece a integração entre educação, tecnologia, inovação e empreendedorismo na formação dos estudantes da rede pública.

“Nosso objetivo é aproximar os jovens das profissões do futuro, proporcionando experiências práticas, desenvolvimento de competências e contato com ambientes de inovação. A Escola de Empreendedorismo amplia as possibilidades para esses estudantes e contribui diretamente para a preparação deles para o mercado de trabalho e para a construção dos seus projetos de vida”.

Durante as atividades, docentes dos cursos técnicos da Sectet acompanham diretamente as turmas, articulando os conteúdos das oficinas às competências previstas no Itinerário da Formação Profissional (IFP).

A estudante Ingrid Santos, da Escola Estadual Dom Pedro I, contou que a experiência tem ampliado sua visão sobre empreendedorismo e futuro profissional. “Estou muito feliz, porque é a primeira vez que faço um curso de empreendedorismo. Estou adquirindo experiências novas e conhecimentos sobre um assunto que eu sempre tive vontade de conhecer”, disse.

A estudante comentou ainda, sobre o impacto social da iniciativa, ao oferecer formação gratuita para estudantes da rede pública. “Hoje em dia, um curso desses é pago, e muita gente não tem condição. Aqui estamos tendo essa oportunidade, gratuitamente, podendo adquirir conhecimentos importantes para o nosso futuro”, avalia Ingrid

Já a estudante Thayna Ferreira destacou a importância da oportunidade oferecida pela Escola de Empreendedorismo para os jovens da rede estadual.

“Participar desse curso está sendo uma experiência muito importante, porque estamos aprendendo sobre planejamento, empreendedorismo e como transformar ideias em oportunidades. Isso ajuda a gente a pensar no futuro, acreditar mais no nosso potencial e entender que também podemos conquistar nossos objetivos”, afirmou.

As oficinas iniciaram na última semana, e seguem até junho, com carga horária de quatro horas semanais, realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias