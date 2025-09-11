quinta-feira, setembro 11, 2025
Mariah Carey desembarca no Brasil para shows em Belém e no The Town

Mariah Carey chegou ao Brasil na madrugada desta quinta-feira (11) para participar de dois eventos musicais de grande porte: o festival The Town, em São Paulo, e o espetáculo Amazônia Live Hoje e Sempre, em Belém. Na capital paulista, a cantora de 56 anos foi recebida calorosamente por fãs em frente ao hotel onde está hospedada, posando para fotos e distribuindo autógrafos em itens relacionados à sua carreira.

The Town 2025

No sábado (13), Mariah Carey será a principal atração do Palco Skyline do festival The Town, realizado no Autódromo de Interlagos. Antes de sua apresentação, o palco receberá shows de Ivete Sangalo, Jessie J, Natasha Bedingfield e The Flight. Além disso, no mesmo dia, o público poderá acompanhar apresentações de Lionel Richie, Gloria Groove, Priscilla convida Luccas Carlos, The Ghetto Heart Choir e Os Garotin convida Melly, no palco The One.

Amazônia Live Hoje e Sempre

Na quarta-feira (17), Mariah Carey se apresentará em Belém, no festival Amazônia Live – Hoje e Sempre, promovido pelo Rock in Rio e The Town. O evento ocorrerá em um palco flutuante em formato de vitória-régia, instalado no Rio Guamá, e contará com apresentações de Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara. O espetáculo será transmitido ao vivo pelo Multishow e pela Globoplay, com um compacto exibido posteriormente pela TV Globo.

A iniciativa busca chamar atenção para a importância de manter a floresta em pé, reforçando a proteção dos povos originários e contribuindo para o desafio global de reduzir as emissões de carbono.

Expectativas para o show

Embora o repertório oficial ainda não tenha sido divulgado, espera-se que Mariah Carey apresente seus maiores sucessos, como “Hero”, “We Belong Together” e “All I Want for Christmas Is You”. A cantora é conhecida por suas performances emocionantes e vocais poderosos, prometendo encantar o público brasileiro com sua presença de palco única.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Manu Scarpa/Brazil News

